HSG-Damen lassen nicht nach

Die Handballerinnen aus Langenhessen/Crimmitschau bleiben nach dem 38:17 (20:9)-Sieg gegen Waldheim II in der Bezirksliga auf Medaillenkurs. Auf einen Podestplatz wollen auch die HCF-Männer zurück.

Von Thomas Michel

erschienen am 28.02.2017



Langenhessen/Fraureuth. Waldheims Trainergespann Anke Thieme und Ulf Seeger konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr hinschauen. Ihre personell dünn besetzte Mannschaft lud die Gastgeberinnen von der HSG Langenhessen/Crimmitschau durch viele Fehler im Aufbau und am gegnerischen Kreis regelrecht zum Tore schießen ein. Und das nutzten die HSG-Spielerinnen um Kristin Stachula reichlich aus. "Unser Heimsieg war aber nicht mehr als die Erfüllung einer Pflichtaufgabe", wollte HSG-Trainer Jörg Erler angesichts der 38 erzielten Tore seiner Mannschaft die Euphorie ein wenig einbremsen.

Der Tabellenvorletzte aus Waldheim konnte lediglich in der Anfangsphase mit den Langenhessenerinnen mithalten. So wurde der Treffer zum 4:3 bereits der frühe Anfang vom Ende. Die HSG baute ihre Führung schnell auf 10:3 aus und ging mit einem beruhigenden Elf-Tore-Vorsprung in die Pause. "Nach dem knappen Sieg meiner Mannschaft im Hinspiel war ich vor dem Anwurf schon noch ein wenig skeptisch, aber spätestens Mitte der ersten Halbzeit waren die Weichen gestellt", sagte Jörg Erler.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung weiter aus. Beim Stand von 27:10 nach 38 Minuten nahm Waldheim die nächste Auszeit, die allerdings ohne Wirkung bleiben sollte. VfL-Torfrau Melanie Lodd wurde von ihren Vorderleuten immer mehr im Stich gelassen, sodass die HSG-Frauen zu einfachen Treffern kamen. Im Gegensatz dazu hatte auf der anderen Seite Langenhessens Torhüterhin Sandy Berschick einen eher ruhigen Nachmittag. "Obwohl meine Mädels ein leichtes Spiel hatten, war ich mit deren Leistung sehr zufrieden", resümierte Trainer Jörg Erler, der nach der Schlusssirene gedanklich bereits bei der nächsten Aufgabe seiner Mannschaft war. Immerhin steht am kommenden Sonnabend für die HSG als Tabellendritter das Spitzenspiel bei der nur um einen Punkt besser platzierten SSV Fortschritt Lichtenstein auf dem Programm.

HSG: Berschick; Preussler (6), Stachula (5), Heckel (6), Fritsch (7), Sander (3), König (5), Kaczynska (3), Vogel (3)

Und auch die Bezirksliga-Herren des HC Fraureuth (HCF) haben am Sonnabend Grund zur Freude gehabt. Der HCF gewann sein Heimspiel gegen den HV Oederan ebenso deutlich wie die HSG-Damen mit 30:18 (15:8). Nach drei Niederlagen in Folge gab es für die Fraureuther in dieser Partie nur ein Ziel: ein Sieg. Noch in der Hinrunde hatten die jetzigen Gastgeber die Partie gegen den aktuellen Tabellenvorletzten deutlich für sich entscheiden können, jedoch gestaltete sich das Spiel diesmal bis zu Halbzeit ausgeglichen.

In der 12. Spielminute, beim Stand von 5:3, wurde HCF-Akteur Gerd Jüngling von den Unparteiischen vorzeitig zum Duschen geschickt. Nach einem Abpraller foulte er den Linksaußen der Gäste zu motiviert. Diese Aktion zog eine rote Karte nach sich. Dadurch musste HCF-Trainer Marco Bartonizek die Stammformation in Abwehr und Angriff umstellen. Bis zur Pause gewöhnte sich das Team an die neuen Positionen und baute den Vorsprung aus.

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte knüpften die Fraureuther an die erste Halbzeit an. In der 40. Spielminute - da stand es 24:10 - war der Spielausgang praktisch entschieden. Marco Bartonizek gab den Rückraumspielern Michael Köstler und Marco Kleinfeld abwechselnd Ruhephase. Dafür bekam Nachwuchsspieler Albert Finkenwirth auf der Rückraumposition die Chance, Spielpraxis zu sammeln. Er krönte seine Leistung mit zwei Toren, wobei er einmal nervenstark vom Siebenmeterpunkt verwandelte. (mit gjü)

HCF: Kolath, Albert - Köstler (3), Finkenwirth (2/1), J. Bauer, Kleinfeld (10/4), G. Jüngling, A. Bauer (6) Geßner (5), A. Jüngling (2), Schlesier (2), Rosenmüller