Harsche Kritik nach Schlusspfiff

In der Fußball-Kreisliga hat die Rückrunde begonnen. Das Stadtderby in Glauchau war eine klare Sache für den VfB Empor.

Von Holger Frenzel

erschienen am 14.03.2017



SV Fortschritt Glauchau gegen VfB Empor Glauchau II 0:7 (0:3). Mit hängenden Köpfen haben die Spieler vom SV Fortschritt Glauchau nach dem Debakel im Stadtderby den Platz verlassen. "Nach den ersten beiden Gegentreffern haben wir uns komplett aufgegeben. Mich ärgert vor allem die Art und Weise der Niederlage", sagte Fortschritt-Abteilungsleiter Thomas Werner. Er übte - ungewöhnlich für die Kreisliga - auch eine Einzelkritik. Sie war unter anderem an Spieler wie Artur Hartmann oder Roy Teuber gerichtet. Werner: "Das war die schlechteste Leistung einer Fortschritt-Mannschaft, die ich seit vielen Jahren gesehen habe." Damit ging auch das Debüt des neuen Trainers Max Wosznitza, der erstmals das Team vom Eichamt in einem Punktspiel betreute, in die Hose. Fortschritt bleibt auf dem neunten Platz.

In der ersten Viertelstunde lieferten sich die beiden Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Durch einen Doppelschlag mit Treffern von Daniel Klimt (20.) und Michael Groß (21.) ging der VfB Empor in Führung. Danach lief bei Fortschritt fast nichts mehr zusammen. "Wir haben rund 20 Minuten gebraucht, um uns an die Platzverhältnisse und den Gegner zu gewöhnen", sagte Hans-Jörg Müller, Co-Trainer des VfB Empor Glauchau II. Sein Team habe nach der frühen Führung sehr einfach gespielt und die Torchancen konsequent genutzt. Dadurch konnte das Ergebnis im Verlauf der Partie in die Höhe geschraubt werden.