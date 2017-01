Höhepunkte zum Vormerken

Das neue Jahr hält für die Sportanhänger im Landkreis Zwickau eine Menge attraktiver Veranstaltungen bereit. Die zahlreichen Wettbewerbe enthalten vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen und Zuschauen.

erschienen am 04.01.2017



Tanzturnier: Beim Internationalen Tanzturnier des TSC Silberschwan Zwickau geht es am 4. März im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" wieder um den Pokal der Oberbürgermeisterin der Stadt. Den Ausrichterverein vertreten die Vorjahresdritten, Lucas Trommer und Annika Schilling, die amtierenden Sachsenmeister der Jugend A Latein. Für die musikalische Begleitung sorgt die Band "Happy Swing". (tc)

www.tsc-silberschwan.de

Rennrodeln: Einen festen Platz im Kalender der Rennschlittensportler hat der internationale FIL-Sommer-Cup, der vom 11. bis 14. Mai im Rodelpark des ESV Lok Zwickau am Westsachsenstadion seine 37. Auflage erleben wird. Es geht um die Einzelpokale bei den Damen, Herren und in den Jugend-Altersklassen. Ein Startwettkampf, der Ländervergleich um den Pokal der Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau und ein Mannschaftswettbewerb runden das Programm ab. (tc)

www.rodelbahn-zwickau.de

Rallye: Die Automobilstadt Zwickau ist am 26./27. Mai Gastgeber der 51. AvD-Sachsen-Rallye. Beim vierten Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft werden in- und ausländische Top-Piloten den Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis bieten. In der Innenstadt von Zwickau können die Teams beim Service an den Fahrzeugen von den Fans hautnah verfolgt werden. Ein großer Besuchermagnet wird garantiert wieder der spektakuläre Stadtkurs an der Glück-Auf-Brücke sein. (tc)

www.avd-sachsen-rallye.de

Triathlon: Der 8. Koberbachtaltriathlon geht am 16./17. Juni über die Bühne. Zwölf Wettkämpfe - vom Kobylon, Schüler- und Handicap-Triathlon über Quadratlon und Olympischen Triathlon bis hin zum Meilenschwimmen - werden von den Organisatoren (DRK-Kreisverband Zwickauer Land, Wasserwacht der Koberbachtalsperre Langenhessen) angeboten. Knapp 50 Aktive haben sich bisher in die Teilnehmerlisten eingeschrieben. (ck)

www.koberbachtal-triathlon.de

Fußball: Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens lädt der ESV Lok Zwickau für den 17. Juni im Rahmen seines Sommerfestes zu einem Fußballknüller der besonderen Art ein: Die Bezirkspokalsiegermannschaft von 1987 trifft auf die von Matthias Döschner und Hartmut Schade betreuten Ostlegenden, eine Auswahl ehemaliger Nationalspieler und Oberligaspieler der DDR. Zum Aufgebot der Gäste gehören unter anderem Jörg Weißflog (Aue), Dirk Stahmann, Damian Halata (beide Magdeburg), Frank Baum (Lok Leipzig), Jürgen Raab (Jena), Jörg Heinrich (Borussia Dortmund), Rainer Ernst (BFC), Armin Romstedt (Erfurt) und Torsten Gütschow (Dresden). (tc)

www.lok-zwickau.de

Segelfliegen: Zum achten Mal nach 2000, 2005, 2007, 2010, 2011, 2014 und 2015 darf der Aero-Club Zwickau deutsche Meisterschaften im Streckensegelflug ausrichten. Vom 19. bis 30.Juni finden auf dem Flugplatz an der Reichenbacher Straße die nationalen Titelkämpfe in der Standard- und Doppelsitzerklasse statt. Rund 80 Teilnehmer werden abheben. Es gibt keinen Flugplatz in Deutschland, der so viele Meisterschaften ausgerichtet hat. (tc)

www.acz.de

Motorsport: Die meisten Sportanhänger wird auch in diesem Jahr der Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring anlocken, der um zwei Wochen vorverlegt wurde. Auf der Rennstrecke vor den Toren von Hohenstein-Ernstthal werden vom 30.Juni bis 2. Juli die weltbesten Rennfahrer und im Verlauf des Wochenende etwa 200.000 Besucher erwartet, denen neben den Weltmeisterschaftsrennen auch ein spannendes Rahmenprogramm und viel Unterhaltung geboten wird. (mpf)

www.srm-sachsenring.de

Special Olympics: Zwickau ist in diesem Jahr Ausrichter für die Special Olympics Sachsen. Vom 7. bis 9.September findet in der Muldestadt ein Sportfest für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung statt. Neben den Wettbewerben im Sportforum "Sojus 31" und im Westsachsenstadion (Leichtathletik, Reitsport, Handball, Radsport, Rollerskaten, Fußball, Boccia) gibt es ein Rahmenprogramm für Athleten, Betreuer, Helfer und Gäste. (tc)

www.specialolympics.de/sachsen

Herbstlauf: Auch bei der 32. Auflage seines Herbstlaufes hält Ausrichter TSG Glauchau am bewährten Streckenangebot fest. Zum Programm am 29. Oktober gehören die Hauptdistanzen über zehn Kilometer und der Halbmarathon sowie die 3,2 Kilometer, 1,2 Kilometer und 200 Meter. Geplant ist eine neue Route beim Halbmarathon. Das hängt von der Fertigstellung der Brücke in Wernsdorf ab. Anmeldungen sind ab 1. März möglich. (ggl)

www.glauchauer-herbstlauf.de