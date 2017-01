Isabel Stegert lobt Torhüterin: "Eine bärenstarke Leistung"

Bis vor fünf Jahren hat sie noch Fußball gespielt. Nun steht sie beim Handball zwischen den Pfosten. Am Sonnabend begeisterte sie Zuschauer und Teamkolleginnen beim Heimsieg des Zweitligisten Zwickau.

Zwickau. Juliane Klimiuk strahlte bis über beide Ohren. Und sie hatte allen Grund dazu. Eigentlich nur die dritte Torhüterin beim BSV Sachsen, durfte sie im richtungsweisenden Kellerduell mit Herrenberg von Beginn an ran und rechtfertigte ihren Einsatz mit tollen Paraden.

"Ich war sehr zufrieden mit ihr. Ich denke, sie war mit einer der Garanten des Sieges", lobte Trainer Andy Palm. "Sie hat in Phasen, in denen es bei uns nicht so gut lief, einige Bälle herausgeholt. Und der starke Rückhalt zwischen den Pfosten gibt natürlich der Mannschaft auf dem Feld das nötige Selbstvertrauen."

Die 1,87-Meter-Schlussfrau hatte am Freitagabend erfahren, dass sie von Anfang im Kasten stehen würde, nachdem Teamkollegin Aleksandra Baranowska am Donnerstag im Training mit dem Fuß umgeknickt war. Juliane Klimiuk, die ansonsten meist für den BSV Sachsen II in der mitteldeutschen Oberliga das Tor hütet, nahm die Herausforderung an. Und meisterte ihre Aufgabe bravourös. Die 20-Jährige ließ sich auch nicht entmutigen, wenn der Ball nach zwei abgewehrten Chancen in Folge mit der dritten Welle hinter ihr im Netz zappelte. "Ich kenne sie schon länger. Deshalb bin ich nicht ganz so überrascht. Aber dafür, dass sie quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, war es wirklich eine bärenstarke Leistung", meinte Isabel Stegert anerkennend. Die 32-Jährige saß am Sonnabend nicht nur als moralische Unterstützung mit auf der Bank. "Wir kennen uns ja durch die zweite Mannschaft und verstehen uns prima", sagte Andy Palm, der ab und zu den Rat der langjährigen Kapitänin suchte. "Ich konnte mich mit ihr gut austauschen." Stegert fieberte und bangte mit: "Wir haben es wieder spannender gemacht als es hätte sein müssen. Doch das sind die Spiele, die man gewinnen muss."

Einen entscheidenden Beitrag dazu leistete die Frau mit der Trikotnummer 16 im Tor. Kaum zu glauben, dass sie erst seit fünf Jahren aktiv Handball spielt. Vorher war sie Fußballerin beim SV Hartha. 2015 wechselte sie vom VfL Waldheim nach Zwickau, wo sie eine Ausbildung als Erzieherin absolviert. "Das war ganz schön cool", kommentierte Juliane Klimiuk ihren Einsatz gegen Herrenberg. Und blickt voraus aufs nächste Spiel beim Tabellennachbarn Haunstetten: "Da müssen wir noch eins draufsetzen."