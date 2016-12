"Jetzt schauen wir nach vorn"

Jörn Hinze, Chef des AC 1897 Werdau, über neue Ziele, schwarze Zahlen und Wünsche für die neue Saison

erschienen am 28.12.2016



Werdau. Mit dem Aufstieg in die Oberliga hatte die Ringerriege des AC 1897 Werdau in dieser Saison geliebäugelt. Geworden ist daraus nichts. Cornelia Kunze hat sich mit dem Chef des Athletenclubs, Jörn Hinze, über die Zukunft des Vereins unterhalten.

Freie Presse: Wie groß war die Enttäuschung, den doch nahezu greifbaren Aufstieg in die Ober- liga nicht geschafft zu haben?

Jörn Hinze: Klar wäre es schön gewesen, wenn wir aufgestiegen wären, aber es ist keine Tragödie, dass wir es nicht geschafft haben. Wir waren gemeinsam mit Weißwasser Tabellenerster und hatten lediglich das direkte Duell verloren. Das gab dann den Ausschlag. Die Saison von unserem Männerteam war erstklassig. Und meiner Meinung nach hatten die Kämpfe Bundesliga-Niveau. Enttäuscht waren unsere Jungs schon, weil es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat. Doch sie sind auch selbstkritisch und halten als Team zusammen.

Wie geht es jetzt weiter?

Mit positiven Gedanken. Wir haben in finanzieller Hinsicht einen Riesenschritt gemacht, schreiben keine roten Zahlen mehr. Wir haben in dieser Hinsicht schon lange nicht mehr so gut dagestanden. Wir sind wieder bodenständig, und die Vereinsmitglieder identifizieren sich wieder mit ihrem AC. Wenn man bedenkt, dass wir kurz vor der Auf- lösung standen, den Kindersport- betrieb bereits abgemeldet hatten, war das ein erfolgreiches Jahr. Doch die Geschehnisse zuvor waren Erfahrungen, aus denen wir gelernt haben. Jetzt schauen wir nur noch nach vorn.

Und das heißt?

Im nächsten Jahr gibt es den AC 1897 Werdau 120 Jahre. Das wollen wir entsprechend feiern. Die Mitgliederzahl steigt seit einiger Zeit wieder an. Zurzeit sind wir 270, nachdem es 2015 eine ganze Menge Abmeldungen gegeben hat. Auch deswegen, weil viele nicht wussten, wie es weitergehen wird. Es ist schön zu sehen, dass wir alle in eine Richtung gehen.

Wird es Veränderungen in der Zusammensetzung des Männerteams geben?

Im Großen und Ganzen soll die Mannschaft so zusammen bleiben wie sie jetzt ist. Wir schauen uns dennoch nach ein, zwei Verstärkungen um. Hinzu kommt, dass einige Ringer aus unserem Club momentan noch für andere Vereine antreten. Diese Eigengewächse wollen wir perspektivisch zurückholen. Doch dafür müssen wir auch wieder in höheren Ligen kämpfen, um für die Sportler attraktiver zu werden. Als Trainer stehen uns nach wie vor Michael Kramer und Andy Hother zur Verfügung.

Welche Rolle spielt der Ringernachwuchs im Verein?

Eine große. Immerhin sind unter den 270 Mitgliedern, zu denen unter anderem auch die Kraftsportler, Volleyballer und die Fitnessgruppe gehören, derzeit 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 18 Jahren. Die Jüngsten gehören der Vorschulsportgruppe an. Bei denen geht es jedoch noch nicht ums Ringen, sondern um allgemeinen Sport, Bewegung und Koordination.

Welche Wünsche haben Sie für das neue Jahr?

Ich wünsche mir, dass die Situation, so wie sie jetzt in unserem Verein ist, sich festigt. Deswegen bin ich auch nicht traurig, dass wir in der Landesliga noch eine Runde drehen. Unsere Leistung ist top, und wir haben eine gute Basis, auf der wir in der neuen Saison angreifen können. Unseren Sponsoren wollen wir ebenfalls Stabilität vermitteln. Mein größter Wunsch ist, dass wir immer miteinander reden und nicht übereinander. Dass das hilfreich ist, haben die vergangenen beiden Jahre gezeigt.

Jörn Hinze (53) hat sich 2015 als Vorsitzender des AC 1897 Werdau zur Verfügung gestellt und ist es seit dem geblieben. Er ist selbst ehemaliger Ringer. Hinze betreibt in Crimmitschau einen Sportwarenladen und ist gleichzeitig Initiator einiger Aktionen in Crimmitschau. Beispielsweise organisiert er die Weihnachtsbaumaktion, den Nordic-Biathlon, das Fest der Nationen und "Crimmitschau duftet".