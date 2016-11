Jubel über Platz im Mittelfeld

Zum achten Mal ist am Wochenende um den Nachwuchshallencup des FSV Zwickau gespielt worden - gegen starke Gäste.

Von Reiner Thümmler

erschienen am 28.11.2016



Mosel. 1. FC Magdeburg, BFC Dynamo, FC Carl Zeiss Jena, FC Erzgebirge Aue, Chemnitzer FC - gegen solch starke Fußball-Mannschaften muss man erst einmal bestehen. Und das gilt nicht nur im Männerbereich. Für das U-11-Team des FSV Zwickau ging es am Sonnabend beim Wettkampf um den 8. Nachwuchshallencup des Zwickauer Vereins in der Sporthalle Mosel vor allem ums eins: Erfahrungen sammeln. Doch das bedeutete keineswegs, dass das Team um die beiden Trainer Christian Würtemberger und René Woydik chancenlos beim Kampf um den Pokal in der Altersklasse U 11 war. Im Gegenteil. Am Ende schaffte es der FSV auf Platz 5 in der Zehner-Konkurrenz. Gegen die gleichaltrigen Kontrahenten siegte der FSV dreimal.

"Die Jungs hatten sich viel vorgenommen, weil das Turnier qualitativ gut besetzt war. Ab dem dritten Gruppenspiel hat sich die Mannschaft spielerisch gesteigert. Man muss mit dem fünften Platz zufrieden sein. Die Jungs haben sich gefreut", sagte Trainer René Woydik. Für die Zehnjährigen des zwölfköpfigen FSV-Teams war das das zweite Turnier in dieser Saison. Im bayerischen Feucht erkämpften sie sich zuvor bereits den 3. Platz.

In der Zwickauer U-11-Mannschaft lief mit Tilo Taubert auch ein Neuzugang auf. Bisher spielte er beim ZFC Meuselwitz. Neben seinen wöchentlich zwei Übungseinheiten beim FSV trainiert er zusätzlich einmal pro Woche beim DFB-Stützpunkt in Altenburg. "Seit diesem Sommer spiele ich für den FSV. Es gefällt mir hier gut", sagte Tilo Taubert. Und Fußball-Vorbilder hat er natürlich auch: Dante und Sané. Der Torhüter der Zwickauer U-11-Vertretung, Aaron Lorenz, ist dagegen schon seit fünf Jahren beim FSV. Beim ESV Lok Zwickau begann er mit dem Fußballspielen. "Nach dem schlechten Start mit zwei Niederlagen bin ich eigentlich froh über den fünften Platz. In der Halle wird man öfter gefordert", erklärte der 10-jährige Schlussmann. Ein positives Fazit zog der FSV-Bereichsleiter der AK U 9 bis U 11, Danny Dräger: "Mit der Entwicklung der Jungs in diesem Altersbereich sind wir sehr zufrieden, da wir mit den anderen Clubs auf Augenhöhe sind." Sascha Krätschmer, Organisationsverantwortlicher beim FSV, erklärte, dass das U-11-Team eigentlich eine reine E-Jugend sei, jedoch schon im D-Junioren-Bereich spiele.

Statistik Ergebnisse FSV (U 11): FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena 1:2, - BFC Dynamo 0:1, - FC Erzgebirge Aue 3:1, - 1. FC Magdeburg 4:3, - Chemnitzer FC 4:1

FSV Zwickau: Lorenz; König (1), Böhm (4), Pippig (2), Bachmann (2), Karl (1), Taubert, Denkmann, Heilmann (2)

Turnierendstand: 1. FC Lok Leipzig, 2. BFC Dynamo, 3. 1. FC Magdeburg, 4. Hertha 03 Zehlendorf, 5. FSV Zwickau, 6. Chemnitzer FC, 7. FC Carl Zeiss Jena, 8. RB Leipzig, 9. Hallescher FC, 10. FC Erzgebirge Aue