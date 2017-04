Kampf um Spieler hat begonnen

In Crimmitschau gibt es einen neuen Anlauf, um ein schlagkräftiges Fußballteam zu bilden. Die Verhandlungen laufen aber nicht ohne Nebengeräusche.

Von Holger Frenzel

erschienen am 05.04.2017



Crimmitschau. Trotz einer sportlich überaus erfolgreichen Saison: Beim SV Fortschritt Crimmitschau hängt der Haussegen schief. 24 Spieler aus der ersten und zweiten Männermannschaft haben sich schriftlich abgemeldet. Sie wollen den Verein in der Sommerpause verlassen. Trainer Peter Rothe, der mit dem Team den Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga geschafft hat, warf das Handtuch. Auslöser für die Unruhe waren offenbar die Verhandlungen zur Bildung eines gemeinsamen Fußballvereins in Crimmitschau. In den letzten Monaten wurden verschiedene Szenarien durchgespielt: Wechseln die Fortschritt-Kicker zum FC Crimmitschau? Gibt's die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft? Oder wird sogar ein neuer Verein gegründet? Die Vertreter der Vereine saßen dabei auch schon mit Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) und Fußball-Kreisverbandschef Rainer Bock am Verhandlungstisch. "Wir arbeiten an einer Lösung, die wir bis spätestens Ende Mai brauchen", sagt Fortschritt-Abteilungsleiter Steve Junghanns. Mike Schnabel, zweiter Vorsitzender des FC Crimmitschau, bestätigt die Gespräche. "Wir können uns dazu aber erst äußern, wenn Ergebnisse vorliegen", sagt Schnabel.

Akuten Handlungsbedarf gibt es in der Fußball-Landschaft durch die Spielordnung des Fußball-Kreisverbandes. Darin steht: Mannschaften, die in der Kreisliga spielen, müssen auch mindestens ein Nachwuchsteam in den Spielbetrieb schicken. Das ist bei Fortschritt nicht vorhanden. "Momentan gibt es eine Ausnahmegenehmigung für die laufende Saison. Wenn sich an der Situation nichts ändert, droht der Zwangsabstieg in die Kreisklasse", sagt Rainer Bock. Deshalb haben die Fortschritt-Verantwortlichen mit dem FC Crimmitschau gesprochen. Der FC spielt zwar nur in der 1. Kreisklasse, hat aber eine starke Nachwuchsabteilung. Es gibt sechs Teams bei den A-, C-, E- und F-Junioren. "Ein Abstieg würde unsere gesamte Arbeit der letzten Jahre kaputt machen", sagt Steve Junghanns.

Die spannende Frage: Wie verhält sich in den nächsten Wochen der Vorstand des SV Fortschritt Crimmitschau? Der Mehrspartenverein hat rund 300 Mitglieder. Neben den Fußballern gibt es unter anderem allgemeine Sportgruppen, Volleyball, Eishockey und Wintersport. Vereinschef Andreas Hebisch kritisiert, dass er in den letzten Monaten nicht in alle Gespräche involviert war. "Der Vorstand des FC Crimmitschau hat zum Teil mit Leuten, die für unseren Verein überhaupt nicht vertretungsberechtigt sind, gesprochen", ärgert sich Hebisch. Er lässt sich noch nicht in die Karten schauen, wie der Vorstand mit der Flut von Abmeldungen umgehen wird. "Warum soll ich eine erfolgreiche Abteilung einfach so auflösen?", fragt der Vorsitzende. Klar ist nämlich auch: Nur wenn es am Ende der Saison keine Fußball-Abteilung mehr bei Fortschritt gibt, dürfen die scheidenden Kicker auch das Kreisliga-Spielrecht mitnehmen.

Ein entscheidender Punkt für die Turbulenzen ist offenbar der Zeitdruck. Darauf macht Peter Rothe aufmerksam. Der 51-Jährige verfolgt die Auftritte seiner früheren Schützlinge seit einigen Wochen in der Zuschauerrolle. Dafür ist nun Julius Michel als Trainer und Sportlicher Leiter allein in der Verantwortung. "Die Verhandlungen sind aus dem Ruder gelaufen, weil alles überstürzt werden soll", sagt Rothe. Er macht deutlich, dass er zu den Verfechtern eines starken und gemeinsamen Fußballvereins in Crimmitschau gehört. "Dafür brauchen wir aber einfach Zeit", sagt Rothe. Sein Vorschlag: Die Kicker sollen in der nächsten Saison weiter für Fortschritt spielen. Der FC schickt die Nachwuchsmannschaft, die man für den Start in der Kreisliga braucht. Rothe: "Wenn das funktioniert, können wir in aller Ruhe die nächsten Schritte besprechen."