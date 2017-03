"King" an allen Toren beteiligt

Ronny König ist beim FSV Zwickau eine feste Größe. Nach dem 3:1-Sieg gegen Erfurt mahnt der Stürmer weitere Konzentration an.

Von Knut Berger

erschienen am 07.03.2017



Erfurt. Für die Kicker des FSV Zwickau machte es nach dem Spiel beim FC Rot Weiß Erfurt besonders viel Spaß, mit den Journalisten zu sprechen. Schließlich landete das Team von Trainer Torsten Ziegner den zweiten Sieg in Folge und klettere dadurch aus der Abstiegszone.

Ronny König war beim 3:1-Erfolg der Westsachsen in der Thüringer Landeshauptstadt an allen drei Toren irgendwie beteiligt. Beim ersten Treffer bediente er seinen Sturmkollegen Aykut Öztürk, dem 2:0 von Robert Koch ging ein Zweikampf des 33-Jährigen voraus, das 3:0 machte er selbst per Kopf. "Wenn wir die schwarzen Trikots überziehen, habe ich immer getroffen", sah König augenzwinkernd in der Wahl der Arbeitskleidung einen Grund für den erfolgreichen Auftritt im Steigerwaldstadion. "In der ersten Halbzeit haben wir die sich bietenden Räume nicht so gut genutzt, das lief nach dem Wechsel viel besser", schätzte der Lichtensteiner ein. Der Sieg in Erfurt werde dem Team zusätzlichen Mut für kommende Aufgaben geben. Doch König stellte auch klar, dass der Weg zum Klassenerhalt noch ein langer ist. "Wir stehen jetzt über dem Strich. Doch mit 30 Punkten auf dem Konto haben wir praktisch noch nichts erreicht", sagte der Routinier. Dass es für den Aufsteiger nach einer schwierigen Hinrunde nun viel besser läuft, habe aus seiner Sicht verschiedene Gründe. "Es ist gut, wenn wie gegen Erfurt frische Leute von der Bank kommen, die uns vorwärts bringen", meinte der wuchtige Offensivspieler. "Endlich greifen in unseren Reihen die Mechanismen. Und ein Vorteil ist zweifellos, dass wir jetzt öfter mal ein Tor vorlegen können", unterstrich König. Er fühle sich nach seinem Wechsel nach Zwickau längst angekommen, die letzten acht Punktspiel stand der "King" über die komplette Spielzeit auf dem Platz.

Auch Trainer Torsten Ziegner weiß, was sich in seiner Truppe geändert hat. "In der Hinrunde haben wir zweifellos viel Lehrgeld bezahlt, gingen oft zu sorglos an die Aufgaben und leisteten uns zu viele individuelle Fehler. Daraus haben wir im Winter unsere Lehren gezogen", stellte der Coach klar. Seine Mannschaft habe diese Schlußfolgerungen angenommen. Zudem trage die Personalpolitik des FSV nun ihre Früchte. "Wir waren uns einig, in der Winterpause nur Leute zu holen, die uns verstärken. Und das ist uns offenbar auch klar gelungen", sagte der Trainer, der in dieser Woche wieder auf der Schulbank sitzt, um für den Fußballlehrerschein zu büffeln.

Nun steht für den FSV am Sonntag das Derby gegen den Chemnitzer FC auf dem Programm. In dem Aufeinandertreffen der beiden Teams, die sich schon in der DDR-Oberliga so manch packendes Duell lieferten, steckt zweifellos Brisanz. Ronny König, der bis Sommer 2016 das Chemnitzer Trikot trug, freut sich auf das Match. "Ich habe kaum noch Kontakt zum CFC. Ab und zu tausche ich mich noch mit Physio Olaf Renn oder Torwart Kevin Tittel aus", sagte König. Und er machte auch kein Geheimnis daraus, dass er den Journalisten am Sonntag in Zwickau erzählen will, warum der FSV gegen Chemnitz gewonnen hat.