Kleiner Blondschopf hat großes Ziel

Zum 35. Mal hat der Judosportverein Werdau zum Nikolausturnier eingeladen. Im Koberbachcentrum standen 150 Nachwuchssportler aus 19 Vereinen auf der Tatami.

Von Thomas Michel

erschienen am 06.12.2016



Langenhessen. Mit seinen neun Jahren zählt Mika Lennart Sargus beim Judonachwuchs des JSV Werdau eigentlich schon zu den "alten Hasen". Schließlich ist der Blondschopf schon seit fünf Jahren dabei und kann bereits eine ganze Reihe von Erfolgen für sich verbuchen. "Ich habe schon einige Auszeichnungen erhalten, einen großen Pokal gewonnen und viele Medaillen bekommen", sagte der Werdauer mit einem Hauch Stolz, auch wenn seine Kämpfe zum Nikolausturnier am Samstag im Koberbachcentrum nicht so endeten wie gewünscht. Am Ende wurde der Neunjährige in der Altersklasse U 11 in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm Dritter. "Mika kann aber auch mit Niederlagen umgehen", lobte sein Trainer Erich Preuschoff den ehrgeizigen Jungen, der in diesem Jahr erst zum zweiten Mal auf dem Siegerpodest nicht ganz oben stand. Bei den beiden wöchentlichen Trainingseinheiten ist der Junge einer der fleißigsten, was auch seinem Vater Danny Sargus mehr als überzeugt. "Sein Engagement für diesen Sport ist einfach fantastisch, sodass wir als Eltern ihn bei seinen Zielen so gut wie möglich unterstützen werden", betonte der Papa, dessen Sprössling schon mal ein großes Ziel hat: "Ich will den schwarzen Gürtel", sagte Mika Lennart, der aktuell noch den gelben Gürtel um den Bauch hat.

Erich Preuschoff freute sich am Samstag nicht nur über die Leistung von Mika Lennart Sargus, zumal der Werdauer Nachwuchs ordentlich abgeräumt hat. Unter dem Strich holten die Gastgeber des Traditionsturniers insgesamt fünf Einzelsiege, zwei zweite Ränge und weitere elf dritte Plätze. In der Gesamtwertung gab es für die Werdauer hinter dem klaren Sieger Döbelner SC den zweiten Platz, wobei gegen die punktgleiche Mannschaft des Judoclubs Crimmitschau (JCC) die höhere Anzahl an Unterpunkten den Ausschlag gab. Die Crimmitschauer holten in den Einzelkategorien vier erste, vier zweite und neun dritte Plätze. "Mit diesen Leistungen unserer Nachwuchsjudoka sind wir sehr zufrieden", sagte Anett Reifert vom JCC.

Das Nikolausturnier war zumindest für die Werdauer Judoka der letzte Wettkampf dieses Jahres. "Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, beim Nachwuchs, bei den Frauen und den Oldies haben wir eine Reihe von Siegen und guten Platzierungen einfahren können", sagte Erich Preuschoff und blickte bereits in Richtung 2017. Da steht im Januar für die Altersklasse U 18 die Bezirksmeisterschaft an, und in Jena beteiligen sich die Werdauer an einem international besetzten Turnier.