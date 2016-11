Kontrahenten teilen sich die Punkte

Im Duell zwischen Crimmitschau und Mannichswalde haben die Zuschauer keine Tore gesehen. Für den Referee war es aber ein arbeitsreicher Tag.

Von Holger Frenzel

erschienen am 08.11.2016



Crimmitschau. Großen Wirbel hat es im Derby zwischen dem SV Fortschritt Crimmitschau und dem SV Mannichswalde um eine Szene in der 30. Minute gegeben: Schiedsrichter Mario John aus Glauchau hatte Fortschritt-Verteidiger René Bendel wegen einer Notbremse mit Rot vom Feld geschickt. Die Gastgeber protestierten vergeblich.

"Unsere Abwehrspieler waren stehen geblieben, weil der Linienrichter zuvor die Fahne gehoben und auf Abseits entschieden hat", sagte Julius Michel, Co-Trainer des SV Fortschritt Crimmitschau. Der Schiedsrichter ignorierte allerdings den Hinweis des Assistenten. "Er hat gesehen, dass unser Mann im Moment des Abspiels aus der eigenen Hälfte startet und damit richtig entschieden. Am Feldverweis führt kein Weg vorbei, da eine klare Torchance verhindert wurde", sagte Heiko Schreck, Trainer des SV Mannichswalde.

Die 80 Zuschauer im Sachsenstadion in Gablenz sahen im Derby keine Tore und damit ein 0:0-Unentschieden. Auf dem tiefen und damit schwer bespielbaren Geläuf gab es - trotz der Unterzahl - klare Feldvorteile für die Mannschaft vom SV Fortschritt Crimmitschau. Die favorisierten Gastgeber waren aber am gegnerischen Strafraum, wo sie auf eine dichtgestaffelte Abwehr trafen, mit ihrem Latein meistens am Ende. Die besten Fortschritt-Chancen vergaben Tino Brenner und Dustin Hered. Dagegen blieben die Gäste bei Kontern gefährlich. Die beste Chance für das Team aus Mannichswalde hatte Nico Atzendorf auf dem Fuß. "Wir haben sehr gut in der Abwehr gestanden und uns das Unentschieden verdient", sagte Heiko Schreck.

Nach der umkämpften Partie (eine rote, eine gelb-rote und sechs gelbe Karten) hatte die Mannschaft aus Mannichswalde den Punkt fast wie einen Sieg gefeiert. Damit stehen die Schreck-Schützlinge weiter auf dem 10. Platz. Dagegen haben die Kicker aus Crimmitschau mit enttäuschter Miene den Platz verlassen. Sie sind in der Tabelle vom 1. auf den 3. Platz abgerutscht. Die Kontrahenten vom VfB Empor Glauchau II und der SG Traktor Neukirchen haben ihre Auswärtsspiele schließlich gewonnen.

"Wir wollen uns auch weiterhin auf einem derPodestplätze festsetzen", kündigte Julius Michel an. Er weiß allerdings auch, woran das Fortschritt-Team weiter arbeiten muss. Nachdem seine Mannschaft zuletzt zehn Treffer beim SV Heinrichsort/Rödlitz erzielen konnte, blieb man diesmal torlos. Julius Michel: "Uns fehlt es einfach noch an der Konstanz."

Statistik SV Fortschritt Crimmitschau - Mannichswalder SV 0:0. Schiedsrichter: Mario John (SV Fortschritt Glauchau). Zuschauer: 80