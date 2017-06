Kreispokal: Das große Finalwochenende

"Was machen wir zu Pfingsten?" hat einst der Oktoberklub in einem seiner Lieder gefragt. Für die Fußballanhänger im Kreis Zwickau gibt es darauf seit 2011 nur eine Antwort: Endspiele angucken.

Von Thomas Croy und Cornelia Kunze

erschienen am 02.06.2017



Werdau. Es ist zu einer schönen Tradition geworden, die Endspiele im Fußball-Kreispokal aller Altersklassen an einem Ort zu bündeln. Und zum gleichen Termin: immer zu Pfingsten. 2011 fand die Premiere beim SV Blau-Gelb Mülsen statt. Austragungsort im vergangenen Jahr war dasWaldstadion Limbach-Oberfrohna. Diesmal findet der dreitägige Pokal-Marathon beim FC Sachsen Steinpleis-Werdau im Stadion im Landwehrgrund statt.

Im Endspiel der Herren stehen sich am Montag zwei Mannschaften aus der Westsachsenliga gegenüber. Spitzenreiter SSV Fortschritt Lichtenstein trifft auf den Tabellenneunten FSV Limbach-Oberfrohna, der in den beiden Punktspielen dieser Saison zweimal klar den Kürzeren zog (0:4, 0:3). "Von der mentalen Seite sind wir vielleicht etwas im Vorteil", räumt Fortschritt-Spielertrainer Jörg Laskowski ein. "Wenn wir alles abrufen können, werden wir den Gegner beherrschen." Nachdem mit dem vorzeitig geschafften Aufstieg das Hauptziel erreicht ist, ist Lichtenstein jetzt heiß aufs Double. "Wenn ich so eine Möglichkeit habe, und die bietet sich nicht allzu oft, dann muss man auch alles dafür tun", betont Laskowski. "Danach können wir uns gern ein Stück zurücklehnen. Aber im Finale haben wir nichts zu verschenken."

Die Rollen sind klar verteilt. Limbach-Oberfrohna ist krasser Außenseiter. "Wir spielen gegen eine starke Mannschaft. Die sind sehr gut besetzt - das muss man anerkennen", erklärt FSV-Trainer Ulrich Schreiter. "Trotzdem nehmen wir uns viel vor. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Unsere Mannschaft ist auf alle Fälle motiviert. Es kommt darauf an, die Fehler abzustellen, die wir in den beiden Punktspielen gemacht haben. Dann traue ich uns schon etwas zu." Der letzte Kreispokalsieg der Rand-Chemnitzer datiert von 1999. "Wir sind seit vielen Jahren wieder mal im Endspiel. Wir fahren nicht dahin, um uns ein paar Dinger einschenken zu lassen, wir wollen schon dagegen halten", zeigt sich Schreiter kämpferisch. "Ich denke, wir sind nicht ganz chancenlos. Wir werden unser Bestes geben und versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden. Ob wir das alles umsetzen können, werden wir sehen."

Als Ausrichter des Pokalwochenendes hat der FC Sachsen Steinpleis-Werdau einen Dienstplan aufgestellt. "Wir brauchen pro Tag zwischen 20 und 25 Leute, die mithelfen. Da musste ein fester Plan her, in dem steht, wer was wann macht. Ungünstig ist der Zeitpunkt, denn über Pfingsten sind einige Vereinsmitglieder mit ihren Familien im Urlaub oder zu Ausflügen unterwegs", sagt Dirk Weiske. Der Abteilungsleiter des SV Sachsen 90 Werdau weiß um die Herausforderung, sieht sein Team für den Saisonhöhepunkt des Fußball-Kreisverbandes aber gut gerüstet. Die von Grund auf sanierte Anlage, das Stadion im Landwehrgrund, bietet eine gute Kulisse. "Für uns ist das eine schöne Möglichkeit, unser neues Stadion einem breiten Publikum zu zeigen."

Bei den Finalisten ist personell fast alles an Deck. Es fehlt lediglich der FSV-Kapitän (Urlaub). "Ich hoffe, dass wir zahlreich unterstützt werden", wirbt Jörg Laskowski um möglichst viele Zuschauer. "Das hat die Mannschaft verdient, die souverän aufgestiegen ist. Für alle, die dazu beigetragen haben, ist das nochmal ein absolutes Highlight."

Parkplätze Zuschauer sollen unter anderem die Parkfläche an der Sachsenarena nutzen. Geladene Gäste werden mit ihren Pkws auf das Areal des ehemaligen Fahrübungsplatzes gegenüber dem Stadions geleitet.