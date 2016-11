Kretschmar ballert Frust mit Toren weg

In der Landesklasse West haben beide Zwickauer Vertreter dreifach punkten können. Und das sogar mit dem gleichen Ergebnis.

erschienen am 08.11.2016



Zwickau. Es ist gar nicht so einfach, dem Tabellenletzten einen Sieg abzuringen. Der ESV Lok Zwickau hatte gegen den SV Kottengrün mehr Mühe als erwartet. Lange liefen die Marienthaler einem Rückstand hinterher, ehe man am Ende einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg verbuchte.

"Wir hatten einen klassischen Fehlstart, sind dann aber noch rechtzeitig zurück ins Rennen gekommen", fasste Trainer Bernd Eichenmüller das Geschehen zusammen. In der 8. Minuten zeigte Referee Götze nach einem Foul von Bergelt berechtigt auf den Punkt. Routinier Wiegand ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schob staubtrocken zur Gästeführung ein. Lok wirkte zunächst verunsichert. Der Wille war erkennbar, aber Dinge, die sonst leicht vom Fuß gehen, gelangen eher selten. Kretschmar zimmerte eine Freistoßrakete aus 35 Metern aufs Gehäuse, doch Rausch parierte bravourös (21.) Die Vogtländer blieben bei schnell vorgetragenen Kontern kreuzgefährlich (36., 43.). Steven Kretschmar hätte vor der Pause ausgleichen können, als er völlig frei vor Rausch auftauchte, diesen jedoch einmal anschoss (37.) und beim zweiten Mal das Leder zum Entsetzen aller hauchzart am Pfosten vorbeischob (44.).

Scheinbar wurmte dies den Lok-Techniker in der Pause so sehr, dass er nach Wiederanpfiff auf Besserung sann. So gelangen ihm zwei schöne Treffer zum 2:1. Erst war es der eingewechselte Mitzscherling, der per Kopf klug das Leder in den Raum auf ihn ablegte und Kretschmar mit Flachschuss von halblinks vollendete (55.). Der Siegtreffer resultierte aus einem Dribbling an der Strafraumgrenze, welches er mit einem ansatzlosen, satten Schuss über den verdutzten Kottengrüner Torhüter erfolgreich abschloss (70.). Jentzsch mit einem Distanzschuss (79.) und Mitzscherling (84.) hätten anschließend für klare Verhältnisse sorgen können. Stattdessen kehrte wie zwei Wochen zuvor gegen Stollberg das große Zittern zurück. Doch diesmal blieben die drei Zähler in Marienthal und Blechschmidts Handspiel im Strafraum ungeahndet (89.).

Aufatmen beim TSV Crossen: Nach zwei 1:4-Niederlagen hat die Mannschaft wieder ein Punktspiel gewonnen. Knapp mit 2:1 (1:0) behielten die Nord-Zwickauer gegen den Aufsteiger TSV Ifa Chemnitz die Oberhand. Nach längerer Zeit waren erstmals die beiden Routiniers Tom Schmidt (32) und Sebastian Düring (29) dabei. "Ein glücklicher Sieg aufgrund der letzten Ergebnisse. Es war enorm wichtig, zu Hause den Erfolg zu holen. Durch das Mitwirken von Düring und Schmidt wurde dem Spiel Stabilität verliehen, und ihre Erfahrungen trugen zum Heimsieg bei", betonte Trainer Sven Döhler.

Mit einem Schuss aus 20 Metern in die linke Ecke erzielte Dominik Weis das 1:0 für sein Team (29.). Nach einem präzisen Zuspiel von Sebastian Doro sorgte Florian Otto für den zweiten Treffer (63.). Die sich steigernden Chemnitzer kamen gegen Ende des Spieles durch Benjamin Demmler zum Anschlusstreffer (81.). Die beiden Crossener Torschützen Otto (59.) und Weis (69.) hatten zuvor Chancen für ein 3:0. Da die Gelegenheiten nicht verwertet wurden, blieb es spannend bis in die Nachspielzeit. Der seit August 2015 für den TSV spielende Ex-FSVer Tom Schmidt meinte. "Es war auf dem tiefen Boden eine hart umkämpfte Partie. Deshalb war es spielerisch nicht ganz so gut. In der ersten Halbzeit haben wir klar dominiert. Später war es definitiv nicht mehr so. Wir hätten unsere Chancen nutzen müssen, dann wäre das Spiel eher entschieden gewesen." (andro/rr)

Aufgebote Lok: Bergelt; Catterfeld, Bräu, Blechschmidt, Köppel, Kretschmar, Balg, Jentzsch, Azimi (46. Mitzscherling), F. Matthaeus (46. Schönherr), Othman (31. Holler)

Crossen: Kitruschat; Gedari, Düring, Schaller, Krämer (90. Berkefeld), Sachs (66. Mielke), Maier (79. Kubec), Schmidt, Weis, Doro, Otto