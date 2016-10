Letzter Sieg liegt mehr als 16 Jahre zurÃ¼ck

Letzter Sieg liegt mehr als 16 Jahre zurück

Zum 85. Mal stehen sich Zwickau und der HFC heute in einem Pflichtspiel gegenüber. "Freie Presse" erinnert vor dem ersten Drittligaduell zwischen beiden Teams an drei Partien der Vergangenheit.

Von Thomas Croy

erschienen am 15.10.2016



Zwickau/Halle. Nur für die 3. Liga stellt das Gastspiel des FSV Zwickau beim Halleschen FC eine Premiere dar. Ältere Fußballanhänger werden sich an so manches Oberliga-Duell erinnern. Zwischen 1949 und 2008 gab es 84 Direktvergleiche in der DDR-Oberliga (61), der DDR-Liga (4), der NOFV-Oberliga-Süd (14) und im FDGB-Pokal (5). Die Bilanz weist aus Zwickauer Sicht 22 Siege, 26 Unentschieden und 36 Niederlagen auf (99:115 Tore). Wenn den Muldestädtern heute ein Treffer gelingen sollte, wäre es also das 100. Zwickauer Pflichtspieltor gegen Halle.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen gab es am 16. März 2008 in der NOFV-Oberliga-Süd. Der FSV unterlag dem HFC zu Hause mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages erzielte der Ex-Auer Maik Kunze nach 50 Sekunden mit einem Flachschuss ins linke Eck. Halles Trainer war damals Sven Köhler, der jetzt den Chemnitzer FC betreut. Die von Peter Keller trainierten Westsachsen traten unter anderem mit Trochocki, Trehkopf, Köcher und Fuchsenthaler an. In der 75. Minute wurde Robert Römer eingewechselt, der im Jahr zuvor vom HFC an die Mulde gekommen war. Der heute 31-Jährige spielte zuletzt beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

Der letzter Zwickauer Sieg datiert vom 22. September 2000. Am damaligen 7. Spieltag der NOFV-Oberliga- Süd waren die Rot-Weißen in Halle mit 2:0 (1:0) erfolgreich. Vor 2085 Besuchern trafen Branco Marcetic (18.) und Uwe Kramer (86.) für die Gäste. Der Serbe Marcetic (heute 41) wechselte 2002 in die Regionalliga Süd zum SV Elversberg und spielte später für den SC Fürstenfeldbruck in der Oberliga Bayern, bevor er seine Laufbahn 2007 beim SC Oberweikertshofen beendete.

Eine denkwürdige Begegnung, die den heutigen Akteuren durchaus als Ansporn dienen sollte, gab es vor 50 Jahren: Am 1. Oktober 1966 landete die BSG Motor Zwickau einen 4:0 (2:0)-Sieg bei den Saalestädtern, die damals mit Größen wie Bernd Bransch und Klaus Urbanczyk aufliefen. Vor 6000 Zuschauern netzte Hartmut Rentzsch, der in jener Saison mit 17 Toren Oberliga-Torschützenkönig wurde, zweimal ein. Die übrigen zwei Buden besorgten Hartmut Hoffmann und Harald Irmscher. Zwickauer Trainer ist Horst Oettler gewesen. Das Motor-Gehäuse hütete Jürgen Croy.

Torsten Ziegner schätzt den HFC als physisch sehr gute Mannschaft ein. Zu Hause ist Halle diese Saison ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Zuletzt erreichte der Vorjahres-13. ein 1:1 beim SC Fortuna Köln. "Wir müssen ihnen den Wind aus den Segeln nehmen und dürfen nur wenige Tormöglichkeiten zulassen", fordert der FSV-Cheftrainer. "Es wäre cool, den Neustart nach der zweiwöchigen Pause mit einem Erfolgserlebnis krönen zu können."

Anstoss Los geht's heute, 14.05 Uhr im Erdgas-Sportpark Halle. Schiedsrichter ist Bastian Börner (BSV Lendringsen) aus Dortmund. Die Stadionöffnung erfolgt 12.30 Uhr.

Das Fanprojekt Zwickau begleitet folgende Zugverbindung: 10.04 Uhr ab Zwickau Hbf., umsteigen in Leipzig, 12.13 Uhr Ankunft in Halle. Vom Hauptbahnhof Halle wird ein kostenfreier Shuttle zum Stadion eingesetzt.

Live am Bildschirm dabei: Der MDR zeigt das Spiel in Halle in einer Live-Konferenz mit der Partie Erfurt gegen Magdeburg ab 14 Uhr im Fernsehen und Internet-Stream.