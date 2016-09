Lokalmatadoren trumpfen auf

2000 Zuschauer erlebten bei hochsommerlichen Temperaturen spannende Motocrossrennen an der Lindenallee. Erfolgreich setzten sich am Samstag die einheimischen Nachwuchspiloten in Szene.

Von Udo Stötzner

erschienen am 13.09.2016



Thurm. Der MSC Thurm hat nicht nur als Ausrichter viel Lob geerntet, auch die Fahrer des Gastgebervereins mischten in der starken Konkurrenz prima mit. In der ostdeutschen Meisterschaft (LVMX) sicherte sich Lukas Fiedler in der 85-ccm-Klasse Rang 2 in der Tageswertung. Leon Rudolph belegte bei den 65ern ebenfalls den 2. Platz. Dabei überzeugte der Zehnjährige vor allem durch seine hervorragenden Starts. Bester Neuaufsteiger in dieser Klasse wurde Tom Landgraf mit einem sehr guten 7. Rang. Marius Trültzsch und Emil Kresse, beide aus Mülsen, belegten die Plätze 11 und 13. Bei den Bambini (50 ccm) sammelte der erst fünfjährige Malo Krause erste Erfahrungen in dieser Meisterschaft.

In der Landesmeisterschaftwertung der Klasse Youngster gelang den einheimischen Piloten ein Dreifacherfolg. Marnique Kranz aus Niedermülsen gewann die Tageswertung vor seinen Vereinskollegen Johannes Reimann und Nils Viertel. "Die Starts waren nicht optimal. Ich musste mich erst durchs Mittelfeld kämpfen, um frei fahren zu können. Am Ende hat es gereicht", kommentierte Kranz seinen Sieg. Damit baute der KTM-Pilot seine Meisterschaftsführung weiter aus, Reimann und Viertel sind derzeit auf den Plätzen 2 und 4 zu finden.

Ebenfalls erfolgreich waren die MX-2-Piloten Marek Krejci und Johnny Wagner. Mit den Platzierungen 2 und 3 bewiesen beide eine sehr gute Tagesform. Sieger wurde der Kirchberger Danny Neubauer vom MC Culitzsch. Bestens aufgelegt war auch Richard Leißner, der in der MX-1-Klasse dank einer starken Vorstellung in beiden Wertungsläufen, am Ende Rang 2 hinter Jan Uhlig (MSC Lugau) erreichte.

Höhepunkt des Rennwochenendes waren die Läufe zur deutschen Jugendmeisterschaft und das Finale der DMSB-Meisterschaft Open am Sonntag. In der Klasse 65 ccm starteten für den MSC Thurm die Nachwuchspiloten Leon Rudolph und Tom Landgraf. Beide lieferten gute Leistungen ab, konnten aber das Tempo der Spitze nicht ganz mitgehen. Tagessieger wurde Sebastian Meckl (Team KTM-Kosak Racing).

Justin Trache machte als Dritter der Tageswertung in der 85-ccm- Klasse ein tolle Figur. "Ich freue mich riesig über mein erstes DM-Podium", strahlte Trache. "Mit Pech bin ich Anfang des Jahres in die Saison gestartet, konnte mich in den letzten Läufen aber steigern. Wir haben hart trainiert, und so freue ich mich umso mehr, dass es vor heimischen Publikum zum 3. Platz gereicht hat."

Viel Pech hatte Laurenz Falke. "Leider konnte ich nach dem sehr guten Pflichttraining meine Leistung nicht zeigen", bedauerte der Vizemeister des Vorjahres, der in beiden Läufen ausfiel. "Wir hatten in beiden Läufen technische Probleme, und ich musste aufgeben." Lukas Fiedler belegte Rang 10. Auch er war mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden. Tagessieger und vorzeitiger Meister des Jahres 2016 wurde Maximilian Spies aus Ortrand. Die Finalläufe der deutschen Jugendmeisterschaft in den Klassen 65/85 ccm finden am 2. Oktober in Lugau statt.

Spannende Rennen boten auch die Top-Piloten der Open-Klasse. Vor allem Altbekannte wie Dominique Thury, Chris Brockel und Filip Neugebauer aus Tschechien schenkten einander keinen Meter. Am Ende des Tages hatte der Meisterschaftsführende, Filip Neugebauer, die Nase vorn und sicherte sich den Tagesssieg und den Meistertitel 2016 vor Thury und Brockel. Der Youngster aus Chemnitz, Jeremy Sydow, stellte sich der Konkurrenz mit einer 125-ccm-Maschine und belegte einen beachtlichen 17. Platz. Tagesrang 16 ging an Richard Leißner.

Insgesamt waren rund 200 Fahrer am Wochenende in Thurm am Start. Der MSC leistete mit 80 Helfern hervorragende Arbeit. "Wir freuen uns, dass wir den Gästen und Fahrern tollen Sport bieten konnten. Auch nach 20 Veranstaltungen ist es immer noch eine große Herausforderung für unseren Verein. Ich denke, das haben wir gut gemeistert", zog der Vereinsvorsitzende Jörg Fiedler eine positive Bilanz.

speedhive.mylaps.com