Maik Grulke erhält Ehrenpokal

Freunde des Faustkampfs sind am Wochenende in Zwickau voll auf ihre Kosten gekommen. Zwei Tage lang gab es auf dem Brückenberg packende Gefechte zu erleben.

Zwickau. Olaf Leib, Präsident des Boxverbandes Sachsen, war voll des Lobes. Er dankte dem Team des KSSV und dem Hausherrn Detlef Finger für die Ausrichtung einer perfekten Sachsenmeisterschaft. Am Wochenende wurden in der Werkhalle der Haustechnik Zwickau auf dem Brückenberg die Landesmeister ermittelt. Mit großem logistischen Aufwand hatte man für die Aktiven aus 18 sächsischen Vereinen optimale Bedingungen geschaffen.

Zum einen wurden die Meister der Eliteboxer gekürt, zum anderen fand die Bestenermittlung der Männer (Boxanfänger bis maximal sechs Siege) statt. Zum Halbfinale kamen vor knapp 250 Zuschauern in der voll besetzten Halle 15 Kämpfe zur Austragung. Die tolle Atmosphäre motivierte alle Wettkämpfer zu unerwarteten Höchstleistungen. In der Finalveranstaltung am Sonntagvormittag sahen etwa 120 Zuschauer elf Kämpfe auf sehr hohem Niveau.

Die drei Zwickauer Boxer konnten unter Betreuung ihrer Übungsleiter Rico Lenk, Jürgen Künemund und Conny Ochsmann alle Kämpfe gewinnen. Richard Pester (69 kg) wiederholte seinen Titelgewinn von 2013 (damals im heimischen Gasthof Stangendorf) mit zwei soliden Leistungen gegen Florian Dörner (TuS Oelsnitz/E.) und Paul Stiehler (Neuwelt). Gvido Beluns (56 kg) konnte die Revanche vom Oelsnitzer Integrationscup vor drei Wochen gegen den Leipziger Jeffrey Kloß (BR Atlas) im heimischen Ring gewinnen, obwohl er trotz guter Vorsätze erneut zu passiv agierte. Maik Grulke (81 kg) traf im Halbfinale auf den Schwarzenberger Said Marzgoui. Zwei Wochen zuvor beim Manfred-Hillmer-Gedächtnisturnier nur knapp erfolgreich, boxte er diesmal sehr überzeugend und konzentriert und gewann einstimmig. Im Finale gegen den Bautzener Philipp Flemming strotzte der Hartensteiner vor Selbstbewusstsein, dominierte jederzeit den Kampf und gewann durch technischen K. o. in der zweiten Runde. Maik Grulke erhielt den Ehrenpokal für die beste Leistung der Bestenermittlung.

Am Tag zuvor erlebte die Werkhalle der Haustechnik das XXII. Boxturnier um die Pokale der Stadt Zwickau mit Teilnehmern aus elf sächsischen Vereinen. 100 Zuschauer fanden um die Mittagszeit den Weg auf den Brückenberg. Vom Gastgeber KSSV sollten nach dem Wiegen und der Kampfzusammenstellung sieben Nachwuchssportler in den Ring steigen. Junioren-Leichtgewichtler Safar Rahimi-Said, gegenwärtig in Top-Form, erhielt jedoch vom Arzt wegen zu hohen Blutdruckes keine Starterlaubnis, sodass der mit Spannung erwartete Fight gegen Landesmeister Martin Grohmut (BC Chemnitz) ausfallen musste. Für die beste Leistung des Turniers wurde der Zwickauer Nils Thalmann mit einem großen Ehrenpokal geehrt. Alle anderen Sieger der Veranstaltung erhielten ebenfalls Pokale. Vom KSSV konnten neben Thalmann auch die beiden Kadetten Elham Jusofie und Franz Klink überzeugen. Klink hatte in seinem ersten Kampf eine große Fangemeinschaft aus seinem Wohnort Vielau mitgebracht. Seine Anhänger durften dann einen souveränen Punktsieg von Klink gegen Egor Pimkin (Penig) miterleben. (fhm)

Ergebnisse mit Zwickauer Beteiligung. Schüler. 42 kg: Kevin Beimler (Coswig) - Fritz Ochsmann (KSSV) n. P. 2:1. Kadetten. 60 kg: Elham Jusofie (KSSV) - Leon Rollfink (Mittweida) n. P. 3:0, 63 kg: Nils Pfüller (Neuwelt) - Tom Scheibner (KSSV) TKO 3. Aufg., 70 kg: Franz Klink (KSSV) - Egor Pimkin (Penig) n. P. 3:0. Junioren. 57 kg: Nils Thalmann (KSSV) - Marlon Schneider (Schwarzenberg) n. P. 3:0. Jugend. 64 kg: Mohammed Ali Hussaini (Chemnitz) - Imon Jusofie (KSSV) TKO 2.