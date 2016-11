Marc Marquez lädt sich Neukirchener ein

Der 1. Advent wird für Phillip Tonn anders als gewohnt werden: Anstatt in besinnlicher Runde zu Hause zu sitzen, wird der Nachwuchs-Motorradrennsportler sich auf den Weg nach Spanien machen. Doch nicht etwa, um Urlaub zu machen.

Von Cornelia Kunze

erschienen am 23.11.2016



Neukirchen. Am Anfang war nichts als Jubel. Als Phillip Tonn von der Entscheidung aus Spanien erfuhr, konnte er gar nicht anders. Der Elfjährige wird den 1. Advent dieses Jahres in Barcelona mit MotoGP-Weltmeister Marc Marquez verbringen. Das Neukirchener Motorsport-Nachwuchstalent schaffte es als erster und diesmal einziger Deutscher ins Allianz Junior Motor Camp des Superstars. Gerechnet hatte Phillip Tonn damit nicht, aber insgeheim darauf gehofft.

Noch unter dem Namen Phillip Kastl füllte er im Sommer dieses Jahres die Bewerbungsunterlagen aus, nach der darauffolgenden Heirat seiner Eltern startet er nun als Phillip Tonn nach Spanien. Als der entscheidende Anruf kam hieß es: "Congratulation! The first German boy ever!" Mama Michele Kastl-Tonn war ganz perplex, als das Handy einen eingehenden Anruf aus Barcelona ankündigte. "Ich hab vor Schreck meine ganzen Englischkenntnisse vergessen", gibt sie zu. Nach ein paar Sätzen hatte sich dieses Problem gelöst, die Vokabeln waren wieder abrufbar und die Freude riesengroß. "Wir haben nie damit gerechnet, dass er ausgewählt wird", erzählt Phillips Mutter. Schließlich gingen hunderte Bewerbungen aus der ganzen Welt ein. Nun darf Phillip die letzten Tage im November mit Marc Marquez verbringen. Auf dem Plan stehen fünf Tage Motocross-, Flattrack- und Speedway-Fahren sowie Training und Spaß. "Im Winter wird im Motorradsport mit Crossfahren die Basis für den Sommer gelegt. Da lernt man, dass es nicht schlimm ist, wenn mal das Hinterrad rutscht. Und vom Weltmeister lernt man das natürlich besonders gut", freut sich auch Vater Marco Tonn für seinen Sohn.

Das Allianz Junior Motor Camp findet zum zweiten Mal in Barcelona statt. Mit Phillip Tonn starten 19 weitere Jungen und Mädchen aus Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich und Portugal in dieses Abenteuer. Verdient ist der Platz im Camp für den Neukirchener allemal: holte er sich doch in dieser Saison mit 338 Punkten nach 20 Läufen den Titel Deutscher Meister - und das in seiner ersten Saison in der Einsteigerklasse der ADAC-Minibiker. Im Jahr zuvor war er bereits Titelträger bei den Pocketbikern.

Beim Elfjährigen steigt derweil die Aufregung: "Ich musste jetzt ganz schnell noch bisschen Englisch lernen, damit ich dort alles verstehe. Vielleicht auch noch ein paar Sätze spanisch." Und Michele Kastl-Tonn sieht im Camp die Chance, inzwischen Kontakte zu spanischen Motorradmeisterschaften zu knüpfen. "Wir planen für 2017 eine Saison in Spanien, aber es ist kompliziert. Vielleicht lassen sich vor Ort ein paar Fragen klären, welche Klasse er am besten fahren sollte, was das alles kostet und wie das dort alles abläuft."