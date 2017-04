Meeraner SV will agieren statt reagieren

Der Kampf um den Aufstieg in der Fußball-Westsachsenliga geht in die nächste Runde. Die vermeintlich leichtere Aufgabe hat der Meeraner SV.

Von Gerhard Geidel

erschienen am 08.04.2017



Meeraner SV gegen TV Oberfrohna. Der Meeraner SV will als Tabellenzweiter ( 34 Punkte) weiter vorn mitspielen. Vom Aufstieg redet Trainer Henri Schwarz allerdings nicht. Dennoch hat er morgen gegen den Zehnten (21) drei Punkte auf der Rechnung. "Es ist ja schließlich auch ein Heimspiel", sagt er. Der MSV-Trainer erwartet von seinen Männern zudem Revanche für das Hinspiel, das ging 1:3 verloren. Dies kann jedoch nur über eine aggressive Spielweise gelingen, mit Abwarten ist laut Schwarz kein Punkt zu holen, zumal der TV körperbetont zu Werke geht. "Darauf müssen wir uns einstellen", sagt Schwarz. Vor allem dürfen nicht wieder solch leichtfertige Gegentore wie gegen Lichtenstein vergangene Woche kassiert werden. Der Kader ist gegenüber der Vorwoche unverändert. Nur Philipp Schick und Toni Hatzel fehlenwegenVerletzungen. Oberlungwitzer SV gegen SpVgg Reinsdorf-Vielau. Das Spitzenspiel des 18. Spieltages in der Fußball-Westsachsenliga steigt morgen auf dem Sportplatz Erlbacher Straße. Der gastgebende OSV, der mit 29Punkten Tabellenfünfter ist, trifft auf den Dritten (31). Sven Schmidt, Trainer der Oberlungwitzer, erwartet einen starken Kontrahenten, der einige gute Einzelkönner mit Erfahrung aus höheren Ligen im Kader hat. "Wir wollen trotzdem unsere Serie fortsetzen", sagt Schmidt, der mit seinem Team seit sieben Spielen ungeschlagen ist und zuletzt beim 4:0-Sieg gegen Zwickau-Süd auch wieder mehr Spielfreude und Effektivität vor dem Tor sah. Die Trainingsbeteiligung war diese Woche mäßig, sodass Schmidt mit gemischten Gefühlen in die Partie geht. Das Hinrundenspielverlorder OSVmit1:2.

SG Friedrichsgrün gegen Fortschritt Lichtenstein. Eine schwere Auswärtspartie hat Spitzenreiter Lichtenstein (36 Punkte) vor sich. Die SG Friedrichsgrün, die mit 22Punkten Siebter ist, spielte zuletzt stark und holte vergangene Woche einen 4:2-Erfolg bei Blau-Gelb Mülsen. "Friedrichsgrün hat gestandene Spieler dabei. Vor der Saison hätte ich sie auf Rang vier oder fünf getippt", sagt Lichtensteins Spielertrainer und Dreifach-Torschütze aus dem Topspiel gegen Meerane, Jörg Laskowski. Die Personalsituation hat sich bei den Lichtensteiner gebessert. Marcel Gerisch, Tim Mattausch und Erik Kasper stehen wieder zur Verfügung. Fragezeichen gibt es bei Florian Hüttig und Kenny Kuglan. Im Hinspiel gewann Lichtensteinmit5:0. Motor Thurm gegen SV Waldenburg. Im Kampf gegen den Abstieg wartet ein ganz wichtiges Spiel auf die Mannschaft aus Waldenburg. Sie muss morgen auswärts beim Vorletzten (15 Punkte) antreten. Der SV Waldenburg steht auf dem elften Tabellenplatz (21 Punkte). "Wir dürfen auf keinen Fall verlieren und wollen den Vorsprung von sechs Punkten auf die Abstiegszone verteidigen", sagt Torhüter René Estler. Mut macht die Leistung vor einer Woche beim 1:0-Heimsieg gegen den TV Oberfrohna. Daran soll nun im Sportzentrum in Stangendorf angeknüpft werden. Trainer Steffen Kiel wird wahrscheinlich erneut zwei Stürmer aufbieten. Die Gäste müssen weiter auf Martin Böhm, der sich mit muskulären Problemen herumplagt, verzichten. Im Hinspiel gewann Thurm mit 2:1. Das Motor-Team ist in diesem Jahr aber noch sieglos. (mit mpf, hof)

Anstoss: jeweils morgen um 15 Uhr.