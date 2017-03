"Mein großes Vorbild ist Petter Northug"

Skilanglauf-Sachsenmeister Markus Heldt aus Zwickau über seinen Wechsel an die Sportschule und den Alltag in Oberwiesenthal

erschienen am 04.03.2017



Johanngeorgenstadt. Es kommt nur selten vor, dass ein Zwickauer Sachsenmeister im Skilanglauf wird. Umso bemerkenswerter ist der Titelgewinn in der Klassischen Technik der Jugend 17/18 Jahre männlich von Markus Heldt, der für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal startet. Er bewältigte die zehn Kilometer lange Strecke in Johanngeorgenstadt in 28:22,6 Minuten. Markus Heldt verwies Maxim Cervinka (Bertsdorfer SV) und Felix Brümmel (ATSV Gebirge/ Gelobtland) auf die Ehrenplätze. Mit dem 17-Jährigen hat sich Thomas Croy unterhalten.

Wer hat Dein Interesse am Wintersport geweckt?

Eigentlich waren es meine Eltern, die mich schon als kleines Kind oft mit zum Skilaufen genommen haben. Außerdem lief bei uns zuhause oft der Fernseher mit Wintersport. Das fand ich spannend.

Du musstest Dich irgendwann zwischen Fußball und Skilaufen entscheiden - ist das schwer gefallen? Und was hat letztendlich den Ausschlag gegeben?

Komischerweise ist mir diese Entscheidung nicht schwer gefallen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass Skilanglauf das Richtige ist. Entscheiden musste ich mich letztendlich, als es darum ging, mit der 6. Klasse an die Sportschule nach Oberwiesenthal zu gehen, da ein professionelles Training von Zwickau aus nicht möglich gewesen wäre. Und das wollte ich unbedingt.

Seit 2011 gehst Du in Oberwiesenthal zur Schule. Ging der Wechsel unproblematisch vonstatten?

Im Großen und Ganzen schon. Sicherlich hatte ich die ersten Tage noch ein bisschen Heimweh, aber das legte sich bald. Neue Freunde habe ich schnell gefunden, und auch an den neuen Tagesablauf habe ich mich schnell gewöhnt. Die Lehrer in der Schule sind gut darauf eingestellt, neue Schüler aufzunehmen, und das Klima in der Klasse war auch sehr positiv.

Wie unterscheidet sich der Ablauf an einer Sportschule von einer normalen Schule? Wie oft und wie lange wird trainiert? Wer sind Deine Trainer?

Die Schule beginnt schon zeitig um 7.10 Uhr. Allerdings ist der Schulweg recht kurz, da sich Internat und Schule in einem Gebäudekomplex befinden. Die Klassenstärke liegt zirka bei der Hälfte von der einer normalen Klasse. Seit der 7. Klasse bin ich in der Sportklasse, das heißt, es gibt dort das sportliche Profil mit Training am Mittwochvormittag. Seit der 11. Klasse habe ich dazu auch freitags Vormittag noch Training. Nach dem Nachmittag-Training gibt es von 17.30 bis 18.30 Uhr Abendbrot, und ab 19 Uhr ist für eine Stunde Hausaufgabenpflichtzeit im Internat, wo man sich bis zur 9. Klasse gemeinsam zusammensetzt und lernt. Aktuell trainieren wir acht bis neun Einheiten pro Woche, insgesamt zirka 17 Stunden. Meine Trainer sind Lutz und Lars Hänel.

Herrscht in der Trainingsgruppe harte Konkurrenz, oder spornt man einander an und gibt anderen auch mal Tipps?

Sicherlich herrscht etwas Konkurrenz zwischen uns Sportlern, aber eher im positiven Sinne. Das braucht man im Training auch zum Ansporn, gerade im harten Herbsttraining, wenn es um die finale Form geht. Die Tipps geben eigentlich nur die Trainer.

Bleibt nebenbei noch Zeit für andere Hobbys, und wenn ja, welche sind das?

Es bleibt nur recht wenig Zeit für andere Hobbys. Aber gerade im Sommer trifft man sich abends auf dem Sportplatz, um auch mal eine Runde Fußball zu spielen.

Wer sind Deine sportlichen Vorbilder?

Mein großes Vorbild ist schon immer der Norweger Petter Northug, der ab und zu unglaubliche Zielsprints zeigt, bei denen kein anderer eine Chance hat. Außerdem begeistert mich das gesamte norwegische Team, besonders auch Martin Johnsrud Sundby, der im Moment fast alle Rennen in unglaublicher Manier gewinnt. National sind es Tim Tscharnke, Silbermedaillengewinner im Teamsprint bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010, und Juniorenweltmeister Florian Notz, der noch sehr jung, aber trotzdem schon Weltklasse ist.

Welche Streckenlänge und Lauftechnik bevorzugst Du?

Im Moment liegen mir die mittleren Distanzen von 10 bis 15 Kilometern ganz gut, die im Wettkampf gelaufen werden. Skating laufe ich am liebsten. Erfolgreicher war ich allerdings in der Klassischen Technik.

Welche Ziele strebst Du an, im Sport und beruflich?

Mein nächstes Ziel im Sport ist es, den nationalen Kader zu erreichen. Schulisch steht in naher Zukunft das Abitur an, welches ich mit bestmöglichen Noten ablegen möchte. Zu Studium oder Beruf habe ich noch keine genauen Pläne. Auf jeden Fall möchte ich auch später gern etwas in Richtung Sport machen.