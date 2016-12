Musikrevue unterm Adventsstern

Mehr als 400 begeisterte Gäste haben am Sonntag im Johannisbad Zwickau die Weihnachtsshow der Synchronschwimmerinnen des SV 04 erlebt.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 13.12.2016



Zwickau. Eine höchst vergnügliche Musikrevue durch die Zeit haben am Sonntag die Synchronschwimmerinnen des SV Zwickau 1904 im Johannisbad geboten. Die Weihnachtshow, die zweimal aufgeführt wurde, genossen mehr als 400 Zuschauer - sowohl auf der vollbesetzten Empore als auch auf den Treppenaufgängen und auf den Sitzplätzen am Beckenrand.

Wie es sich für eine gute Musikrevue gehört, wurde diese ständig mit einem begeisterten Zwischenapplaus des Publikums begleitet, das damit nicht nur die Zustimmung für die exzellente Musikauswahl äußerte, sondern und vor allem das meisterliche Können der Synchronschwimmerinnen honorierte. Ihre traditionelle Weihnachtsshow am dritten Advent eröffneten sie mit einem zauberhaften Lichterreigen. Zum Song "Hijo de la luna", der aus Lautsprechboxen in der Interpretation von Sängerin Loona in das mit einem Adventsstern geschmückte Johannisbad strömte, erzeugten sie mit schimmernden Kerzen und anmutigen Bewegungen die magische Stimmung einer Mondscheinnacht. Mit einem Donner kündigte sich der Hit "It's Raining Men" der unvergesslichen Weather Girls an. Davor wussten sich die Mädels gut zu schützen - mit Regenschirmen, die sie sehr kunstvoll übers Wasser gleiten ließen. In ihrer einstündigen Wassershow bewiesen die 32 Grazien im Alter zwischen sechs und 32Jahren sehr eindrucksvoll, dass sie zu jedem neuen Hit und jedem Musikklassiker der letzten 100 Jahre tolle Figuren ins Wasser zaubern können und dass Synchronschwimmen wahrlich was fürs Auge ist. Mit schnellem Wechsel von "Atemlos" zu "Happy" wurde das Publikum auf die 2000er angestimmt, ehe es über die 1990er und 70er auf Zeitreise rückwärts ging. Anmutig, aber auch keck, so wie die Revuemädchen der 1920er Jahre mal waren, so zeigten sich auch die Wassernixen der 04er. Die Jüngsten schlüpften sowohl in Tutus, stellten aber auch zuckersüße Mini-Mäuse dar. Bei einer Revue durch 100 Jahre Musikgeschichte durfte natürlich Elvis Presley nicht fehlen, mit schwarzer Haartolle und dem Hüftschwung - dafür sorgte eine der Großen. Im Finale wurde es dann weihnachtlich. "Toll, wirklich toll", lobte der 82-jährige Heinz Langer, der älteste Schwimmmeister Deutschlands, der in 36 Jahren 22.000 Schwimmer ausgebildet hat und am Sonntag als Helfer agierte. "Wir haben die Show heute zweimal angeschaut und finden sie wunderschön", schwärmte eine der Mütter der mitwirkenden Mädchen.

"Unser Weihnachtsschwimmen ist einerseits ein großes Dankeschön an die Eltern und Familien unserer Mädels, und andererseits eine Reifeprüfung, bei der sie ihre ganze Leistungsbreite außerhalb des Sportwettbewerbs präsentieren können", sagte Trainerin Daniela van den Dobbelsteen. Fleißig gearbeitet am Programm wurde seit zwei Monaten, ganz intensiv seit Anfang Dezember. "Ich bin super stolz auf alle meine Mädels - auf die Schwimmerinnen und die Trainerinnen. Wir sind insgesamt 38 Mitglieder und jede hat zum Gelingen der Shows beigetragen", erklärte die Trainerin.

Auch 2017 wollen die Synchronschwimmerinnen des SV 04 eine tolle Weihnachtsshow gestalten. Zu welchem Thema, wird noch nicht verraten. Der Termin steht aber bereits fest: traditionsgemäß am dritten Advent im Johannisbad.