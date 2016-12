Qualifikationsspiel ist ohne Bedeutung

Die Handballer vom HC Glauchau/Meerane haben am Wochenende zwei Spiele zu bestreiten. Eine Partie sorgt für Frust.

Von Holger Frenzel

erschienen am 16.12.2016



Glauchau/Meerane. Ein Doppelprogramm wartet auf die Handballer des HC Glauchau/Meerane. Die Mannschaft um Kapitän Michel Jentsch muss morgen ab 18 Uhr das Punktspiel in der mitteldeutschen Oberliga beim HV Rot-Weiß Staßfurt bestreiten. Am Sonntag ab 17Uhr folgt die Qualifikationspartie um den Startplatz im DHB-Amateurpokal bei der SG Leipzig/Zwenkau. "Unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Begegnung in Staßfurt", macht Trainer Jörg Neumann klar. Er muss am Wochenende auf Kevin Otto (Schulterprobleme) verzichten. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Felix Kempe (Rückenprobleme). David Kylisek, der zuletzt mit einer Erkältung passen musste, ist wieder dabei.

In der mitteldeutschen Oberliga steht die Mannschaft aus Glauchau und Meerane mit 13:11 Punkten auf dem fünften Platz, der Gegner aus Staßfurt rangiert mit 11:13 Zählern an neunter Stelle. "Wir wollen nach dem Sieg gegen den HC Burgenland in Staßfurt nachlegen, um uns ein kleines Polster auf die Abstiegszone zu verschaffen", sagt Neumann. Er hofft, dass seine Schützlinge in der Offensive eine ähnliche Leistung wie zuletzt gegen den HC Burgenland abrufen und von allen Positionen für Torgefahr sorgen. "Dann ist mir nicht bange", sagt der Trainer, der den Gegner als heimstark und robust bezeichnet. In den letzten Jahren gab es für die Westsachsen im Salzlandkreis nichts zu holen. Die Partien gingen 34:36 (2014/15) und 24:33 (2015/16) verloren.

Vor allem Spieler, die in Staßfurt nur wenig Einsatzzeit bekommen haben, sollen dann am Sonntag im Pokalspiel in der Zwenkauer Stadthalle auflaufen. "Wir gehen nicht hundertprozentig fit in das Spiel, weshalb es ein deutlich höheres Verletzungsrisiko gibt", schätzt Neumann ein. Er kann seinen Unmut über die Ansetzung nicht verbergen. Der Grund: Unabhängig vom Ausgang der Partie startet Glauchau/Meerane im nächsten Jahr im DHB-Amateurpokal. Der Gegner gehört zu einer Spielgemeinschaft. In den Durchführungsbestimmungen steht, dass Spielgemeinschaften am deutschlandweiten Pokalwettbewerb nicht teilnehmen dürfen. Ärger gibt es zudem über den Termin, der (sinnlosen) Partie. "Sechs Alternativen, die wir vorgeschlagen hatten, wurden abgelehnt. Nun müssen wir am vierten Advent antreten", sagt Jens Rülke.

Die SG Leipzig/Zwenkau hat in der letzten Saison den Sachsenpokal gewonnen. Sie steht in der Sachsenliga mit 13:9 Punkten auf dem fünften Platz. Das einzige Positive für den HC: Torhüter Ludek Kylisek ist nach seiner Sperre von sechs Punktspielen erstmals wieder dabei. Dadurch kann er etwas Spielpraxis sammeln.