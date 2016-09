Quertreiber treten krÃ¤ftig aufs Gaspedal

Quertreiber treten kräftig aufs Gaspedal

Die ADMV Rallye Zwickauer Land macht am Sonnabend das Dutzend voll. Für die 12. Auflage der Rallye haben 93 Teams gemeldet. Sie dürfen sich auf einen heißen Ritt über 45 Prozent Schotterstrecke freuen.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 21.09.2016



Zwickau. Am Sonnabend haben im Zwickauer Land wieder die Quertreiber der Motorsportszene das Sagen. Die ADMV Rallye Zwickauer Land macht das Dutzend voll. Punkt 12.30 Uhr hebt sich im Gewerbegebiet Friedrichsgrün die Startflagge für die zwölfte Auflage der Veranstaltung des Gastgebers MC Zwickau. Das Rallye-Zentrum befindet sich in der Tennishalle Bindig, wo ab 20 Uhr die Race-Party steigen wird.

93 Teams konnte Johannes Schmutzler, MC-Vereinschef und Organisationsleiter der Rallye, bis Montag verbuchen. Auf die Teilnehmer warten drei anspruchsvolle Wertungsprüfungen, die ab Mittag je zweimal zu bewältigen sind. Dabei dürfte der hohe Schotteranteil von genau 45,53 Prozent - das sind 15,67 der insgesamt 34,42 WP-Kilometer - den Fahrzeugen und Besatzungen einiges abverlangen. Umlauf 1 startet auf der WP 1/4 nahe Härtensdorf. Von dort führt die Strecke zur A 72, verläuft ab Waldschänke parallel zu dieser und endet oberhalb von Zschocken fast an der Staatsstraße 255. WP 2/5 wird für die Hecktriebler ein Ritt auf der Kanonenkugel und ein Fest für die zahlreich im Feld vertretenen Allradler der Marken Mitsubishi und Subaru. Die Strecke führt von Schneppendorf durch die Normkies-Sandgrube um den Graurock herum zur Gewerbestraße. Auf WP 3/6 sind die Fahrzeuge nach dem Start an der Vielauer Höhe zweimal zu sehen. Nach einer schnellen Runde auf einem Dreieckskurs geht es um den Kieferig herum zum Ziel in Schönau.

Der von allen Gejagte ist Bernd Michel aus Schwarzbach mit seinem Co-Piloten Bernd Hartbauer aus dem schweizerischen Sargans. Die Mitsubishi-Besatzung hatte bereits 2014 bei der "Zwickauer Land" mit ihrem Lancer Evo 6 die dreifachen Rallyesieger Rudolph Reindl/Michael Ehrle (Mitsubishi Lancer Evo 7) mit nur 2,2 Sekunden Vorsprung entthront. Reindl, von 2011 bis 2013 quasi konkurrenzlos, wollte sich 2015 die Trophäe zurückholen. Da erwies sich die Rallye über fünf Wertungsprüfungen hinweg als ausgeglichener Dreikampf, den Markenkollege Jörg Mittelsdorf mit Co-Pilotin Lara Quast knapp anführte. Doch auf WP 6 wuchs Michel über sich hinaus, stellte mit 8,7 Sekunden Vorsprung die Hackordnung wieder her und gewann. Er könnte in diesem Jahr den dritten Sieg in Folge holen und würde es damit Rudolf Reindl nachmachen, der diesmal nicht am Start ist.

Den Favoriten zumindest ein bisschen Druck machen will Daniel Schmidt vom MC Zwickau, der Enrico Prager als Co-Pilot an seiner Seite weiß, im VW Scirocco mit dem Turbodiesel unter der Haube. Voriges Jahr hatten die beiden Hartensteiner einen sensationellen 5. Gesamtrang eingefahren. Gastgeber MC Zwickau schickt neben dem Diesel-Racer auch noch Sven Müller (VW Golf II 16 V), Rigo Sonntag (Honda Civic Vtec), Simon Damm (Trabant Super 600) und Denny Hantke (Trabant 601RS ITRM) in die Schlacht. Ein Heimspiel ist die Rallye auch für die sechs Teams vom Verein Rallyesport Westsachsen. Da wollen vor allem die Allradler mit um die Spitze fahren, so Danilo und Mirko Voigtmann im Subaru Impreza WRX STI und Markenkollege Thomas Böhm aus Lichtentanne mit Michael Gerber (Reinsdorf) im Impreza GT.

Die größte Konkurrenz im Kampf um Podest und Gesamtsieg erwartet Vorjahressieger Michel, der jetzt auf Mitsubishi Lancer Evo 9 unterwegs ist, vom Brahlsdorfer Martin Christ, der mit Tino Krajewski ebenfalls im Evo 9 sitzt.