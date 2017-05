Rico Krebs sorgt mit Tore-Trio für Sieg

Der FC Sachsen hat gegen den Ebersbrunner SV seine Pflichtaufgabe erfüllt. Die Elf gewann in der Fußball-Kreisliga auf eigenem Platz mit 3:1 (2:1).

Von Thomas Michel

erschienen am 30.05.2017



Steinpleis. Jens Heine ist am Sonntagnachmittag zeitweise nicht mit voller Aufmerksamkeit beim Geschehen auf dem Sportplatz an der Römertalbrücke gewesen. Dort hätten die Kreisliga-Kicker des FC Sachsen Steinpleis-Werdau in ihrem vorletzten Heimspiel theoretisch die Rückkehr in die Kreisoberliga klar machen können. Dafür notwendig war aber die Schützenhilfe des SV Kirchberg, der beim Tabellenzweiten VfL Wildenfels einfach hätte gewinnen müssen. Das passierte aber nicht. "Wir müssen die Aufstiegsfeier verschieben, wir haben das Ganze aber noch immer selbst in der Hand", verkündete Heine, beim FC Sachsen verantwortlich für den Erwachsenen-Fußball, kurz vor dem Ende des Spiels auf dem Platz in Steinpleis über die Lautsprecher. Der FC Sachsen hat nach Pfingsten beim TSV Crossen II und daheim gegen den SV Ortmannsdorf noch zwei Gelegenheiten, die alles entscheidenden drei Punkte für den Wiederaufstieg zu holen.

Für FC Sachsens Co-Trainer Dirk Meyer war die gesamte Rechnerei vorgestern allerdings eher reine Nebensache. "Mir war es wichtiger, dass wir die Aufgabe gegen Ebersbrunn mit drei Punkten erledigen", sagte der Vertreter von Mathias Lange, der von der Mannschaft zunächst nicht lange auf die Folter gespannt werden sollte. Bereits in der dritten Minute besorgte Rico Krebs die Führung für die Gastgeber. Dem Treffer vorausgegangen war ein Einwurf von Tom Pregler, den Niels Neumann direkt zum freistehenden Torschützen weiterleitete. In der Folgezeit hatten die Werdauer drei dicke Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Das 2:0 fiel aber erst in der 32. Minute. Erneut traf Rico Krebs, der das Leder dieses Mal platziert in die Maschen köpfte. Der FC Sachsen blieb weiter am Drücker. "Wenn wir die Chancen besser genutzt hätten, wäre die Partie sicherlich ruhiger weitergelaufen", ärgerte sich Dirk Meyer über den überraschenden Ebersbrunner Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Maik Näser bestrafte eine Unachtsamkeit der Gastgeber-Verteidigung.

Nach dem Seitenwechsel gab es - sicherlich auch bedingt durch die große Hitze - zunächst auf beiden Seiten viel Leerlauf. Erst nach einer Stunde wurde das Spiel ansehnlicher und die Gastgeber-Elf übernahm, wie in der ersten Halbzeit, das Heft des Handelns.

In der 70. Minute baute abermals Rico Krebs mit einem verwandelten Strafstoß die Führung des FC Sachsen wieder auf zwei Tore aus. Das 3:1 sollte bereits der Schlusspunkt der Partie sein, auch wenn der Spitzenreiter der Kreisliga-Staffel 1 in der Schlussphase noch Chancen für mehr Treffer hatte. "Das Spiel war durch die Hitze schon eine harte Angelegenheit, doch wir haben einen verdienten Sieg eingefahren", zog Dirk Meyer ein positives Fazit für seine Mannschaft.