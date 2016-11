Rückkehrerin zeigt eine starke Leistung

Die Faustballerinnen vom FV 1925 Glauchau- Rothenbach sorgen in der 2. Bundesliga für Furore. Sie stehen auf Platz vier.

Von Holger Frenzel

erschienen am 29.11.2016



Glauchau. Bei Lisa Fichtner vom FV 1925 Glauchau-Rothenbach zeigt die Formkurve nach oben. Sie hat nach einer dreijährigen Zwangspause, die aufgrund des Studiums in Neubrandenburg nötig war, wieder mit dem Faustball begonnen. "Die fehlende Spielpraxis ist noch sichtbar. Sie konnte sich gegenüber dem ersten Spieltag in Schwabach aber schon deutlich steigern und nimmt wieder eine wichtige Rolle in der Mannschaft ein", sagt Trainer Karl-Peter Krey über die Rückkehrerin, die momentan in der Offensive zum Einsatz kommt.

Das erste Heimturnier der Hallensaison haben Lisa Fichtner und Co. vor rund 80 Zuschauern mit einem Sieg und einer Niederlage beendet. Die Mannschaft aus Westsachsen verlor die Partie gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TSV Schwieberdingen mit 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:9, 9:11). Im entscheidenden fünften Satz durfte der FV 1925 Glauchau-Rothenbach an einer Sensation schnuppern. Das Team erspielte sich eine 9:6-Führung - damit fehlten nur noch zwei Punkte zum Sieg. In der entscheidenden Phase der Partie sind die Gäste aus dem 11.000-Einwohner-Ort in der Nähe von Ludwigsburg aber volles Risiko gegangen. "Sie entschieden sich für schwierige Schläge auf die Grundlinie, die unsere Frauen nicht holen konnten", sagt Krey.

Im Anschluss erkämpften die Gastgeberinnen einen 3:1 (14:15, 11:9, 11:9, 11:1)-Sieg gegen den TV Böblingen. Den ersten Satz haben die FV-Frauen überraschend verloren. Im zweiten und dritten Durchgang lieferten sich die beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe, in dem Glauchau-Rothenbach jeweils knapp die Oberhand behielt. Im letzten Satz brachen die Gäste aus Baden-Württemberg ein.

Damit liegt der FV 1925 im Soll. Die Mannschaft nimmt mit 6:2 Punkten den vierten Platz ein. Am Sonntag ist der Aufsteiger wieder auswärts im Einsatz. Dann muss das FV-Team nach Stuttgart fahren, wo als Gegner der TSV Gärtringen II und der TV Stammheim warten. Ein Problem: Aus beruflichen Gründen steht Hauptangreiferin Stefanie Schalk nicht zur Verfügung.

FV 1925: Lisa Fichtner, Stefanie Schalk, Loreen Helbig, Bianca Kruck, Larissa Härtwig, Martina Parthum, Ina Goldschmidt.