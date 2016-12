Schwestern teilen Freud und Leid

Bei den Hockeydamen des SV Motor Meerane gibt es eine Seltenheit: Gleich dreimal taucht der Name Rothmund im Kader auf.

Von Gerhard Geidel

erschienen am 28.12.2016



Meerane. Seit 1952 wird in Meerane richtig Hockey gespielt. Die Chronik des SV Motor ist reich an interessanten Ereignissen. Da sind beispielsweise der DDR-Meistertitel in der Halle 1969 oder die Olympiateilnahme der drei Meeraner Karl-Heinz-Freiberger, Klaus Bahner und Helmut Rabis 1964 in Tokio und 1968 in Mexiko. Aber auch die Gegenwart offenbart Geschichten, die Seltenheitswert haben dürften. So liest sich die Mannschaftsaufstellung der Damen beinah wie ein Familienstammbuch. Gleich dreimal taucht der Name Rothmund auf.

Pauline sowie ihre Zwillingsschwestern Hanna und Marie sind eine feste Größe für die Trainer Mirko Götz und Dirk Lange. Familiär vorbelastet sind alle Drei nicht. Weder Vater noch Mutter hatten etwas mit Hockey im Sinn. Auch Pauline, mit 20 Jahren die Älteste des Trios, hat Hockey nicht ins Haus gebracht, es waren die 17-jährigen Zwilling Hanna und Marie. "Wir sind bei einem Hockeyfest vor zwölf Jahren im Stadion auf den Geschmack gekommen", erinnert sich Marie, die elf Minuten älter ist als Hanna. Ein Jahr später ist der Funke dann auf Pauline übergesprungen. Sie ist zwar später eingestiegen, läuft jedoch schon länger in der ersten Damenmannschaft auf. Seit 2013 gehört sie zum Team. Die jüngeren Zwillinge trainieren seit dem Frühjahr 2016 bei Götz und Lange.

Was alle Drei vereint, ist die Position, auf der sie spielen: im Angriff. In der laufenden Hallenregionalligasaison sind allerdings Pauline und Hanne die "Zwillinge". Beide haben in den bisherigen sieben Spielen fünf Tore geschossen. Marie ist da mit einem Tor etwas im Hintertreffen. Der familiäre Frieden ist deshalb nicht gestört. "Neid gibt es unter uns nicht. Uns vereint vielmehr der Wille zu gewinnen", erklären sie im Gleichklang. Das war übrigens beim Aufstiegskrimi zur Hallenregionalliga ebenfalls so, als Pauline auf dem Feld stand, die Zwillinge auf den Rängen saßen. Auch gelitten wird gemeinsam. So geschehen beim Abstieg in die Oberliga auf dem Feld oder bei Hannas Kreuzbandriss 2014, als sie ein Jahr Zwangspause einlegen musste. Einig sind sich die Drei auch beim Saisonziel in der laufenden Saison: Platz drei wollen sie mit der Mannschaft erreichen.

In der Liga sorgt der "sportliche Familienbetrieb" kaum für Aufsehen. "Das liegt daran, dass die Mannschaften vor dem Anpfiff nur selten vorgestellt werden, und auf den Trikots nur die Vornamen stehen", erklärt Hanna. Trainer Mirko Götz hat, übrigens wie bei den anderen Spielerinnen auch, keine besonderen Verwechslungsprobleme. Er setzt auf die Rothmunds. "Alle Drei gehören zum Stamm der Mannschaft, auch die beiden erst 17-jährigen Zwillinge", sagt er.