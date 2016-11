Sportler des Monats Oktober wird gesucht

Erneut dürfen die "Freie Presse"-Leser in Westsachsen abstimmen. Für die zehnte Umfrage in diesem Jahr stehen fünf Kandidaten zur Wahl.

Von Thomas Croy

erschienen am 05.11.2016



Zwickau. Ab heute haben Sie, liebe Leser, wieder die Möglichkeit, einen Westsachsen-Sportler des Monats zu wählen. Bei dieser Aktion stehen jeweils drei bis maximal fünf Kandidaten zur Wahl, die in den zurückliegenden Wochen durch besondere Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben und deren Erfolge noch in frischer Erinnerung sind. Egal, ob Einzelathleten oder Mannschaften, junge Talente oder erfahrene Senioren, Sportler mit oder ohne Behinderung - alle haben die Chance, nominiert zu werden.

Für Oktober hat die Redaktion fünf Kandidaten ausgewählt. Wer von ihnen die zehnte Monatsumfrage 2016 gewinnt, entscheiden die "Freie Presse"-Leser, die ab heute per Telefon oder Internet abstimmen können. Der Erstplatzierte erhält einen Einkaufsgutschein für ein Sportgeschäft und einen Pokal.

Der GSV 1924 Zwickau ist Deutscher Meister im Mixed-Volleyball der Gehörlosen. Das Team mit Anke Hersch, Pia und Peggy Steinbach, Christian Schumann, Wolfgang Grünberger, Matthias Sommer und Betreuerin Saskia Fritzsch konnte beim Endrundenturnier in Frankfurt (Main) alle Partien gewinnen. Zwickau errang den Titel vor Essen und Gastgeber GTSV Frankfurt. Und das ohne einen Auswechselspieler! Kurz darauf holten die Zwickauer bei den 34. Deutschen Pokalmeisterschaften Gold (Damen) und Silber (Herren). (tc)

Christopher Wittig vom VfL 05 Hohenstein-Ernstthal hat als Futsalspieler für Furore gesorgt. Er gehörte zum Kader der neuen deutschen Nationalmannschaft, die am 30. Oktober in Hamburg vor über 2000 Zuschauern das erste offizielle Futsal-Länderspiel gegen England mit 5:3 gewann. Der 20-Jährige, der in Oberlungwitz wohnt, erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 und zeigte insgesamt eine bärenstarke Leistung. Zusammen mit Torhüter Marco Pohl, der ebenfalls zum Nationalteam gehört, stand er diese Woche dem MDR Rede und Antwort und wird heute ab 16.30 Uhr im Fernsehen bei "Sport im Osten" zu sehen sein. (mpf)

Die Faustballerinnen des FV 1925 Glauchau-Rothenbach haben die erfolgreichste Spielserie der letzten zehn Jahre hingelegt. Abgeschlossen wurde sie mit dem Gewinn des Sachsenpokals auf dem Feld. In fünf Spielen blieb die erste Mannschaft (Stefanie Schalk, Loreen Helbig, Martina Parthum, Ina Goldschmidt, Larissa Härtwig, Lucy Schenk, Elisabeth Velebil, Bianca Kruck, Jannet Bang) ungeschlagen. Im Endspiel wurde der ehemalige Bundesligist ESV Lok Schleife gezwungen. Das alles gelang ohne vier Stammspielerinnen, im Aufgebot standen eine 16-jährige und zwei 17-jährige Spielerinnen. Die Glauchauer Faustballerinnen hatten zuvor schon den Landesmeistertitel geholt und in der Halle den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. (ggl)

Lina Lächler hat es im Oktober beim Deutschen Tennis-Ranglistenturnier im Sportpark Crimmitschau überraschend bis ins Finale des 16-köpfigen Spielerfeldes geschafft. Die für den TC Blau-Weiß Dresden Blasewitz spielende 17-jährige Crimmitschauerin unterlag erst im Endspiel der ebenfalls ungesetzten Leony Deutschmann (TC Friedrichshagen) mit 4:6, 3:6 und holte sich die Silbermedaille. "Bei diesem stark besetzten Turnier und noch dazu in meiner Heimatstadt Zweite zu werden, das war ein großer Erfolg für mich", sagte Lina Lächler. Dieses Ergebnis werde ihr für die nächsten Turniere weiter Auftrieb geben. Lina Lächler besucht derzeit das Sportgymnasium Dresden und absolviert in der Landeshauptstadt auch ihre Trainingseinheiten. (ck)

Dem Elite-Kunstradvierer des ESV Lok Zwickau haben bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften im Enni-Sportpark Rheinkamp von Moers nur 3,21 Punkte zur Medaille gefehlt. Die Mannschaft mit Bianca Müller, Philip Schott, Maximilian und Alexander Lehmann vertrat beim nationalen Championat als einzige die neuen Bundesländer. Der Lok-Vierer lieferte eine anspruchsvolle Kür mit sehr viel Ruhe, Konzentration und einer exakten Haltung ab. Mit 146,54 ausgefahrenen Punkten belegte das Quartett hinter der SG Kornwestheim/Erlenbach, dem RKV Denkendorf und dem RV Adler Mönchengladbach einen respektablen 4. Platz. (tc)

Mitmachen Von heute, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, ist der Telefon-TED geschaltet. Die Nummern für die Kandidaten sind am Ende der Kurzporträts angegeben. Ein Anruf kostet 25 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Andere Netze können davon abweichen. Auch im Internet kann abgestimmt werden:

freiepresse.de/sportler-des-monats