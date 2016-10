Starke technische Aktionen im Ring

Die 13 hat dem Ausrichter kein Unglück gebracht. Im Gegenteil: Die Premiere in der Werkshalle auf dem Brückenberg war eine gelungene Generalprobe für den Sachsenmeisterschaften in zwei Wochen an gleicher Stelle.

Zwickau. Der Präsident des Boxverbandes Sachsen, Olaf Leib, zeigte sich von der Organisation sehr angetan. Beim 13. Manfred-Hillmer-Gedächtnisturnier des KSSV Zwickau konnte sich der Veranstalter über 150 Zuschauer freuen, die in der Werkshalle der Haustechnik Zwickau auf dem Brückenberg zwölf Boxkämpfe geboten bekamen.

Die Gastgeber waren in acht Gefechten vertreten und verließen dabei fünfmal den Ring als Sieger. Die besten Leistungen der kurzweiligen Veranstaltung zeigten Munzer (Neuwelt), Burbach (Amberg), Adamov (Berlin), E. Jusofie und Rahimi-Said (beide Zwickau), wofür sie Pokale erhielten. Pechvogel des Nachmittags war der Zwickauer Nils Thalmann, der sich nach einer ausgeglichenen ersten Runde gegen den Amberger Baysultanov in der zweiten Runde deutlich steigerte, aber kurz vor dem Pausengang umknickte und den Kampf auf Anraten des Ringarztes nicht fortführen konnte. Nach den Wettkampfbestimmungen verlor er somit durch Verletzung.

Ganz starke technische Aktionen zeigten die beiden Zwickauer Elham Jusofie und Safar Rahimi-Said in ihren Kämpfen, denn auch im Rückwärtsgang konnten sie häufig mit Treffern in der Halbdistanz glänzen. Imon Jusofie (KSSV) musste nach einem schweren Körpertreffer seines Gegners zu Boden gehen und wurde von AIBA-Referee Erik Zimmer (St. Egidien) ausgezählt. Die KSSV-Männer konnten sich alle über drei Runden nach soliden Leistungen durchsetzen. Somit war es alles in allem eine gute Generalprobe vor den Landesmeisterschaften am 22./23. Oktober an gleicher Stätte. Der KSSV-Vorstand dankte dem Geschäftsführer der Haustechnik, Detlef Finger, für die Bereitstellung der Halle und die Unterstützung in Vorbereitung der Wettkämpfe. Ungünstig war jedoch das kalte Regenwetter, denn die Boxer mussten von ihrer Kabine im nahegelegenen KSSV-Boxcamp bis zur Werkshalle knapp 100 Meter laufen. Die Organisatoren haben in den nächsten Tagen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Haustechnik noch einiges zu tun, um bis zum XXII. Boxturnier um die Pokale der Stadt Zwickau (am 22. Oktober) und den Landesmeisterschaften (22./23. Oktober) einige Mängel im Umfeld der Werkshalle, die trotz enormer Mühe natürlich keine edle Sporthalle sein kann, zu beheben. (fhm)