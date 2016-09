TSV vermasselt sechs Punkte

Zwei Spiele mussten die Damen des SV Motor Meerane in der mitteldeutschen Hockeyoberliga absolvieren. Sie hatten sich viel vorgenommen. Doch am Ende haben sie ihr Ziel nicht ganz erreicht.

Von Tina Götz

erschienen am 20.09.2016



Mitteldeutsche Oberliga: SV Motor Meerane gegen TSV Leuna 1:1 (0:1), SV Motor Meerane gegen MSV Börde Magdeburg 5:0 (1:0). Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane haben ihr Ziel, sechs Punkte am Doppelwochenende zu holen, knapp verfehlt.

Das lag an der Partie gegen Leuna. Die Damen des SV Motor gingen das Spiel zu verhalten an. Sie ließen Leuna zuviel Raum und schafften es nicht, das Geschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Folgerichtig gelang dem TSV die 1:0-Führung (20. Minute). Dem Tor war ein gravierender Stellungsfehler der Meeraner Defensive vorausgegangen. Nach diesem Rückstand setzte sich Motor mit guten Kombinationen in Leunas Spielhälfte fest. Die Meeraner Fans jubelten bereits, als die Kugel endlich im Leunaer Gehäuse einschlug und der Unparteiische zur Mitte zeigte. Doch nur wenige Sekunden später revidierte er seine Entscheidung und nahm das Tor zurück. Es ging für Motor ohne Treffer in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel spielte die Mannschaft der Trainer Mirko Götz und Dirk Lange groß auf. Das gefährliche Kurzpassspiel der technisch überlegenen Hausherrinnen führte in der 44. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich durch Stephanie Warmuth. Bis zum Schlusspfiff gelang keinem Team die Entscheidung, obwohl es noch zahlreiche Chancen auf beiden Seiten gab. "Die Partie endete durchaus leistungsgerecht. Mehr hatten wir einfach nicht verdient", fasste Anne Giertler vom SV Motor die Begegnung zusammen.

Im zweiten Spiel waren die Gastgeberinnen die gesamte Spielzeit über klar überlegen. Der SV Motor bestimmte das Geschehen nach Belieben. Der MSV Börde war lediglich auf Schadensbegrenzung bedacht und verteidigte mit der kompletten Mannschaft. So stand nach 70 Minuten ein hoch verdienter Erfolg für die Meeranerinnen auf dem Walter-Kosch-Platz zu Buche. In die Torschützenliste haben sich Stephanie Warmuth (zwei Tore), Anne Giertler, Hanna Rothmund und Carolin Gerhardt eingetragen.

Mit sieben Punkten aus den bisher drei absolvierten Spielen führt der SV Motor Meerane die Tabelle an. Auf Platz zwei folgt der HC Lindenau-Grünau Leipzig.