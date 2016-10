Tabellenführer tut sich schwer

Die Kreisliga-Fußballer des FC Sachsen haben sich im Landwehrgrund gegen den LSV Thierfeld zu einem 1:0 (1:0)-Sieg gezittert.

Von Thomas Michel

Werdau. Offiziell 145 Zuschauer haben am Sonntagnachmittag das erste Pflichtspiel des FC Sachsen im wieder hergerichteten Fußballstadion im Werdauer Landwehrgrund gesehen. Das endete für den Kreisligisten zwar mit dem siebenter Sieg im achten Spiel, doch richtig zufrieden war wohl von den Verantwortlichen der Werdauer niemand. "Als Tabellenführer hätten wir auf jeden Fall anders auftreten müssen. Das war eine schwache Leistung, wir haben uns regelrecht zum Sieg gezittert", kommentierte Trainer Mathias Lange die Vorstellung seiner Mannschaft. Eine Verbindung zum Gastspiel im Landwehrgrund - schließlich sind die Werdauer bis jetzt noch im Steinpleiser Römertal zu Hause - wollte er allerdings nicht in Betracht ziehen. "Das wäre eine noch schwächere Entschuldigung für dieses schlechte Spiel, in dem wir nicht die passenden Mittel gefunden haben", betonte Lange, der auch seinen aufgrund von Verletzungen dünnen Kader nicht als Ausrede gelten lassen wollte.

Die Werdauer hatten zumindest optisch den besseren Start, konnten sich allerdings vor dem von Andreas Heyn gehüteten Tor des Aufsteigers aus Thierfeld aber nur selten in Szene setzten. So war der Treffer von Sven Jänker nach einer Viertelstunde bereits das Tor des Tages. Der 30-Jährige nutzte einen Stellungsfehler der Gäste im eigenen Strafraum resolut. Allerdings kam von den Werdauern nichts nach. Im Gegenteil: Die eigentlich defensiv orientierten Thierfelder hatten einige gute Aktionen, die durchaus zum Ausgleich hätten führen können. Zum Glück für den FC Sachsen klappte das Zusammenspiel der Gäste nicht hundertprozentig, zudem war Torhüter Jörg Nowatzky auf dem Posten. "Echte Torgefahr hatten wir in der ersten Halbzeit lediglich aus Standardsituationen, aus dem Spiel heraus kam nichts", ärgerte sich Lange. Nach dem Seitenwechsel wurde seine Laune kaum besser. Statt einer Verbesserung nahm das spielerische Niveau seiner Elf weiter ab. Die Werdauer erarbeiteten sich eine einzige erwähnenswerte Einschussmöglichkeit. Weil auch Thierfeld keine großen Aktionen zustande brachte, kamen die Gastgeber über die Zeit. "Die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion spielen nun mal einen destruktiven Fußball, darauf müssen wir uns im Training vorbereiten", so Lange. Schließlich wartet am kommenden Sonntag mit dem SV Rotation Langenbach der Tabellenvorletzte auf den Spitzenreiter.

Statistik FC Sachsen Steinpleis-Werdau - LSV Thierfeld 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Jänker (15.). Schiedsrichter: K. Wagner (Meeraner SV). Zuschauer: 145