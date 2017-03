Teufel werden zum Stolperstein

In der Play-down-Serie gegen den Abstieg haben die Eispiraten gestern nicht den erhofften Ausgleich geschafft. Auch das zweite Spiel ging verloren.

Von Holger Frenzel

erschienen am 18.03.2017



Crimmitschau. Die Anhänger hatten in der Heine-Kurve eine rot-weiße Choreografie vorbereitet. Sie begrüßten das Team der Eispiraten gestern Abend mit dem Plakat "Nur der ETC - Holt den Klassenerhalt" zum zweiten Spiel in der Play-down-Serie gegen den Abstieg. Davon ist die Mannschaft des Trainer-Duos John Tripp und Ivo Jan momentan aber weit entfernt. Die Crimmitschauer kassierten eine 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)-Niederlage gegen den EC Bad Nauheim. Damit liegen die Westsachsen in der Serie mit 0:2 zurück.

Im ersten Drittel bestimmten die Gäste aus der hessischen Kurstadt vor den 2243 Zuschauern das Geschehen. Andreas Pauli brachte die Roten Teufel, die gestern in Weiß spielten, verdient in Führung (17.). Der Stürmer traf aus zentraler Position im zweiten Versuch. Zuvor war Lukas Pozivil zu weit nach vorn gerückt, und Dominic Walsh verlor die Scheibe. Weitere gute Chancen für Bad Nauheim vergaben Dusan Frosch (4.) und Eugen Alanov (14.). Schiedsrichter Stephan Vogl verwehrte einem Tor von Andreas Pauli nach einem Blick auf den Videobeweis die Anerkennung. Der Grund: Der Puck wurde mit dem Schlittschuh über die Linie befördert. Dagegen blieben die Eispiraten, die kurzfristig auf Christoph Kabitzky (Knieprobleme) verzichten mussten, in der Offensive blass. Die besten Chancen vergab bezeichnenderweise mit Philipp Halbauer ein gelernter Verteidiger (5., 19.).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts konnten die Crimmitschauer - zumindest kurzfristig - den Druck erhöhen. Ivan Ciernik vergab nach Vorarbeit von Dominic Walsh (25.). Im Powerplay kam André Schietzold zweimal aus guten Positionen zum Abschluss (29.). Das war es dann aber schon mit dem (kleinen) Eispiraten-Zwischenhoch. Die Gäste aus Bad Nauheim bestimmten in der Folgezeit wieder das Geschehen auf dem Eis. Dominic Lascheit (34.) und Radek Krestan (37.) zwangen Torhüter Ryan Nie zu Glanztaten. Kurze Zeit später jubelten wieder die Teufel - Tom Pauker traf mit einem Schuss in die lange Ecke (37.). Auch hier machten zwei erfahrene Leute bei den Hausherren keine Figur. Chris St. Jacques konnte die Scheibe an der blauen Linie nicht kontrollieren, und Ivan Ciernik ging unmotiviert in den entscheidenden Zweikampf.

Die Gäste aus Bad Nauheim ließen im letzten Drittel nichts mehr anbrennen. Mit ihrer abgeklärten Spielweise konnten sie hilflosen Eispiraten den Schneid abkaufen. Der Vorsprung wurde sogar noch ausgebaut. Charlie Sarault erhöhte in Unterzahl auf 3:0 (45.). Nick Dineen traf völlig freistehend mit der Rückhand zum 4:0 (54.). Danach machte sich ein Teil der Eispiraten-Anhänger, die ihr Team zuvor unterstützt haben, auf den Nachhauseweg. Der Rest verabschiedete die Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Morgen ab 18.30 Uhr kommt es auswärts in Bad Nauheim zum dritten Duell in der Play-down-Serie.