TrÃ¼nzig kÃ¤mpft und verliert

Trünzig kämpft und verliert

Der SV Mosel hat in der Fußball-Kreisliga den Aufwärtstrend der gastgebenden SG-Elf mit einem 2:1 (2:0)-Auswärtssieg vorerst gestoppt.

Von Thomas Michel

erschienen am 20.09.2016



Langenbernsdorf. Wohl nicht nur Trünzigs Trainer Thomas Götz hatte sich gewünscht, dass seine Mannschaft mit dem dritten Sieg in Folge in der Kreisliga-Tabelle an den Spitzenplätzen dran bleibt. Doch daraus wurde am Ende nichts. Schließlich kamen die Gäste aus Mosel zumindest in der ersten Halbzeit mit dem durchnässten Platz der Pfarrteicharena um einiges besser zurecht als die Gastgeber. "Auch wenn wir in der zweiten Hälfte Trünzig zu viele Räume gegeben haben, dürfte der Sieg für uns unter dem Strich in Ordnung gehen", sagte Mosels Trainer Lutz Hunger sichtlich zufrieden.

Allerdings hatte Trünzig den besseren Start. Nach drei Minute verfehlte ein Kopfball von Ferenc Neumann im Anschluss einer Ecke den Kasten, in der zehnten Minute schoss Sven Pfeil zu ungenau. Sieben Minute später sollte jedoch Mosel bereits mit 2:0 führen. Florian Zarakewitz (13.) und Lucas Franke (17.) setzten sich jeweils bestimmend am Trünziger Tor durch. "Beide Male war entscheidend, dass wir den Ball im Spielaufbau verloren und nicht schnell genug umgeschaltet haben", ärgerte sich Thomas Götz, dessen Mannschaft von diesem Doppelschlag sichtlich geschockt war. So waren die Gäste in der Folgezeit auch näher am dritten Treffer als Trünzig am Anschluss. "Wir haben es versäumt, vor der Pause für klare Verhältnisse zu sorgen", sagte Lutz Hunger, der das Ganze vor allem auf die Platzverhältnisse schob.

Nach dem Seitenwechsel versuchte die SG Trünzig, den Rückstand möglichst schnell wettzumachen. Vor allem Enrico Langer rüttelte mächtig an den Ketten der Gäste-Defensive, die allerdings dem Ansturm der Gastgeber sehr lange standhielt.

In der 63. Minute hatte Mosel Glück, dass ein Langer-Schuss lediglich an den Pfosten ging. "Wir wollten eigentlich ein schnelles Tor erzielen, um dann den Druck weiter erhöhen zu können", sagte Thomas Götz. Der Anschlusstreffer von Ferenc Neumann nach 77 Minuten kam aber definitiv zu spät, auch wenn zumindest für den Ausgleich noch Zeit genug war. Doch der schwere Boden forderte bei den Spielern beider Mannschaften am Ende die Kräfte.

Statistik SG Trünzig - SV 46 Mosel 1:2 (0:2). Torfolge: 0:1 Zarakewitz (13.), 0:2 Franke (17.), 1:2 Neumann (77.). Schiedsrichter: Groß (FSV Oberwiera). Zuschauer: 45