Überraschung bleibt aus

Der Handball-Bezirksligist aus Fraureuth hat in der zweiten Runde im Wettbewerb um den Sachsenpokal die Segel streichen müssen. Das jedoch gegen den Spitzenreiter in der Oberliga.

Von Gerd Jüngling

erschienen am 13.12.2016



Fraureuth. Mit 25:36 (13:16) hat das Herrenteam des HC Fraureuth (HCF) am Samstagabend sein Spiel um den Sachsenpokal (Moltenpokal) gegen HC Elbflorenz II verloren. "Diese deutliche Niederlage ist trotz allem ein beachtliches Ergebnis für uns. Der Gegner steht verlustpunktfrei an der Spitze der Oberliga und hat in der ersten Runde einen Verbandsligisten mit 20 Toren Unterschied geschlagen", sagte Fraureuths Trainer Marco Bartonizek nach der Partie.

Die HCF-Männer um Torjäger Marco Kleinfeld boten dem eigenen Publikum in der Glowatzkyhalle dennoch eine ordentliche kämpferische Leistung zum Jahresabschluss. Mit der gewohnten offensiven Deckung starteten die Fraureuther in die Partie. In den ersten Minuten agierten die Gastgeber noch etwas zu zaghaft, was die Dresdener prompt ausnutzten und mit 0:2 führten. Danach traute sich der HCF aber immer mehr zu und gestaltete die Partie ausgeglichen. Das Laufspiel funktionierte diesmal wesentlich besser als in den letzten Spielen und somit ergaben sich immer wieder gute Möglichkeiten.

Beim 7:7 hatten die Fraureuther erstmals den Ausgleich erzielt. Das zwang die Gäste sogar zu ihrer ersten Auszeit. In der Folge legten diese jedoch eine kleine Schippe drauf und stellten den alten Vorsprung von zwei Toren wieder her. Davon ließen sich die Hausherren nicht wirklich beeindrucken und so glichen sie erst zum 11:11 und dann zum 12:12 aus.

Dann ließ die Konzentration merklich nach. "Wir haben, bis auf die wenigen Fehler am Ende der Halbzeit, ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wenn wir diese vermieden hätten, wären wir mit einem Remis in die Pause gegangen", zeigte sich Marco Bartonizek trotz der kleinen Schwächephase sehr zufrieden.

Die Dresdener Gäste wechselten zum Beginn der zweiten Halbzeit nahezu komplett durch. Vor allem der Tausch auf der Torwartposition sollte den Fraureuthern einige Probleme bereiten, denn an dem zunächst etwas behäbig wirkenden Torhüter scheiterten die Hausherren des Öfteren. Dies und die nachlassende Konzentration nutzten die Gäste eiskalt aus, um den Vorsprung bis zur 45. Spielminute Tor um Tor auf zehn Treffer auszubauen und mit 30:20 zu führen.

In der letzten Viertelstunde ließ es der HC Elbflorenz II angesichts des sicheren Sieges etwas lockerer angehen, dennoch konnte der Vorsprung bis zum Ende konstant gehalten werden.

Außer dem HC Elbflorenz 2006 II sind im Pokalwettbewerb der HVH Kamenz, HV Oberlausitz Cunewalde, HSG Neudorf/Döbeln, SG Kurort Hartha und der SV Niederau in die nächste Runde eingezogen. Wer dabei auf wen trifft, steht noch nicht fest. (mit ck)

HCF: Kolath, Albert - Köstler (4), J. Bauer (3), Kleinfeld (7/3), G. Jüngling (2), A. Bauer (4), Geßner (4), A. Jüngling, P. Rosenmüller, Schlesier (1)