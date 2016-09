Vorhang auf zum neuen Spieljahr

Das halbe Dutzend wird voll. Die sechste Saison in der eingleisigen 2. Liga beschert den Zwickauer Handballanhängern ein Wiedersehen mit ein paar alten Bekannten, und zwei Teams werden erstmals in Neuplanitz zu erleben sein.

Von Thomas Croy

erschienen am 10.09.2016



Zwickau. Fünf Mannschaften sind raus, dafür fünf neue dabei. Das Gesicht der 2. Handball-Bundesliga der Frauen hat ihr Aussehen etwas geändert. Kürzer werden die Auswärtsfahrten des BSV Sachsen Zwickau deshalb jedoch nicht. Aus dem Osten ist keiner hinzugekommen.

Nicht mehr dabei sind die beiden Aufsteiger zur 1. Bundesliga, Neckarsulmer SU und TV Nellingen, sowie die Absteiger in die 3. Liga (TuS Weibern, SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, SG 09 Kirchhof). Aus der 1. Bundesliga kam nach einem Jahr die SGH Rosengarten-Buchholz postwendend wieder herunter. Aus der 3. Liga sind vier Mannschaften hochgerückt: die HSG Hannover-Badenstedt (1. Staffel Nord), die HSG Kleenheim (1. West), die Kurpfalz Bären Ketsch (1. Süd) und TuS Lintfort (2. West). Der Meister der Staffel Ost, SV Germania Fritzlar, hat auf sein Aufstiegsrecht verzichtet.

Während Kleenheim und Ketsch schon mehrfach in Neuplanitz aufgelaufen sind, werden die Neulinge Hannover-Badenstedt und Lintfort zum ersten Mal ihre Visitenkarte an der Dortmunder Straße abgeben,

Zum Saisonauftakt empfangen die Muldestädterinnen heute die TG Nürtingen. Es ist für den BSV das gleiche Eröffnungsspiel wie im vergangenen Jahr, als Zwickau souverän mit 33:24 (13:11) die Oberhand behielt. Das erste Saisontor für die Sachsen muss diesmal aber jemand anders erzielen, denn Christina Zuber, die damals in der vierten Minute getroffen hat, ist in die 1.Bundesliga gewechselt und spielt heute mit den Bad Wildungen Vipers beim Thüringer HC. Als Aufsteiger beendete Nürtingen sein Premierenjahr auf einem guten Rang 11, nur einen Platz hinter Zwickau. Überragende TG-Akteurin war Verena Breidert, die mit 294 Treffern mit Abstand die beste Werferin der Klasse war. In einer Umfrage der Ligavereinigung HBF wurde sie verdientermaßen zur Spielerin der Saison in der 2. Bundesliga gewählt, gefolgt von Alena Vojtiskova und Maike Daniels vom Meister Neckarsulmer Sport-Union. Am Donnerstag feierte Verena Breidert ihren 37. Geburtstag. Der BSV hat allerdings nicht vor, ihr etwa ein nachträgliches Punkte-Geschenk mit auf die Heimreise zu geben.

Nürtingen hat drei Zugänge im Kader, alle im Rückraum: Neben Nicole Lederer (BSV Sachsen Zwickau), die erstmals als Gast an ihre frühere Wirkungsstätte zurückkehrt, sind Lea Schuhknecht (SG Mainz-Bretzenheim) und Jana Gläfke (VfL Bad Schwartau) neu im TG-Aufgebot.

"Man darf den Gegner nicht unterschätzen", warnt BSV-Trainer Andy Palm, der das Video vom couragierten Auftritt der TG Nürtingen im DHB-Pokal gegen Neckarsulm (25:30) studiert hat. "Wenn die einen guten Tag erwischen, kann es für uns schon sehr schwer werden. Das müssen wir eben versuchen zu verhindern." Man habe bestimmte taktische Varianten einstudiert, um erfolgreich dagegen zu steuern.

Bis auf Josephine Hessel ist alles an Deck, auch die zuletzt angeschlagene Stefanie Hopp ist einsatzbereit. "Wir sind mal gespannt, wie es am Sonnabend läuft", blickt Andy Palm dem Start entgegen. "Unser Ziel sind auf jeden Fall zwei Punkte. Hoffen wir mal, dass wir gut in die Meisterschaft reinkommen." Die Zwickauerinnen bauen auf lautstarke Anfeuerung. Die Fans müssen nicht lange auf den nächsten Auftritt ihres BSV warten. Kommende Woche steigt mit dem Derby gegen Halle-Neustadt ein weiteres Heimspiel.

Anwurf Los geht's heute, 17 Uhr in der Sporthalle Neuplanitz. Geleitet wird das Spiel vom Schiedsrichterduo Susann Kruska (TuS Hellersdorf)/Sarah Lange (SV Adler Berlin)