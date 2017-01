Wolf und Ente jagen den Joker

Karneval im Stadion der Jugend. Beim Silvesterlauf des SV Muldental steht der Spaß im Vordergrund. Die Kostüme zeugen von großem Einfallsreichtum.

Von Thomas Croy

erschienen am 02.01.2017



Wilkau-Haßlau. Stephan Künzel ist der Erste auf dem Sandberg gewesen. Am Tag zuvor in der Skiarena Oberwiesenthal unterwegs, hat er sich die Skiroller untergeschnallt und drehte eine Proberunde auf der hart gefrorenen Laufbahn. "Das geht gut!" strahlte der 66-Jährige. "Ich wollte eigentlich hinterher rollern - im Gewerbegebiet Reinsdorf. Aber das kann ich gleich verbinden."

Beim Silvesterlauf des SV Muldental Wilkau-Haßlau trug Stephan Künzel ein Leibchen mit der Startnummer 46, das ihm Simon Eder vermacht hat. "Das war 2013 zum Biathlon-Weltcup in Pokljuka", erinnert sich der Wahl-Pöhlauer an die Begegnung mit dem Österreicher.

Knapp 200 Freizeitsportler ließen das alte Jahr beim gemeinsamen Lauf über 15, 30 oder 45 Minuten locker ausklingen. Die Bedingungen waren optimal: blauer Himmel und Sonnenschein. "Klappt alles", nickte Organisator Ekkehard Sonntag (77) zufrieden, während Fußball-Abteilungsleiter Sven Neef im Sprecherturm flotte Begleitmusik auflegte.

Der Cainsdorfer Michael Weiß, der im Juli geheiratet hat, jetzt bei Höxter lebt und im Allgäu arbeitet, war extra für den Silvesterlauf in die Heimat gereist. Den obligatorischen 10-Kilo-Baumstamm auf der Schulter, trat der "Tough Guy"-erfahrene Extremsportler diesmal als Joker in Erscheinung - mit grün gefärbten Haaren, hellgrünen Handschuhen und blutrot geschminkten Lippen. Wie das Filmvorbild mit einem tätowierten "Damaged" auf der Stirn und einem J auf der Wange. Nach einer Runde zog er sein Jackett aus und lief mit freiem Oberkörper.

Zwei tierische Veteranen waren ihm auf den Fersen. Joachim Knorr vom SV Vorwärts Zwickau hatte sich als Wolf aus "Rotkäppchen" verkleidet. Im bunt geblümten Schlafgewand mit passender Haube. "Der gezähmte Wolf macht keine Beute", scherzte der 76-jährige Ortmannsdorfer. Eduard Pohl (62) hatte sich ein T-Shirt mit der Aufschrift "Die Super-Ente geht in Rente" übergestreift. Sein bekanntes Markenzeichen - die blaue Gummi-Ente mit Schwimmbrille - trug er diesmal in der Hand statt als Badekappe.

An seiner Seite lief Lutz Reinhold aus Marienthal - mit Helm auf dem Kopf und im Feuerwehr-Drillich. "Der ist so alt wie das Gerätehaus in Oberhohndorf", tat der 54-Jährige damit seine Kritik an der Entscheidung des Stadtrats kund, kein Geld für die Sanierung des Gebäudes zu bewilligen. Der Overall aus festem Vor-Wende-Stoff erwies sich als wenig atmungsaktiv - hinterher hat Reinhold trotz der Kälte mächtig geschwitzt. Ganz im Gegensatz zum 13,5 Jahre alten Biewer Yorkshire Terrier Angelo, der nach dem Rundendrehen in den Armen seines Herrchens bibberte. "Das ist nur die Aufregung wegen der vielen Leute", meinte Dieter Sprenger aus Cainsdorf. Auch sein Angelo trug ein Kostüm: einen roten Wintermantel mit Spinnennetz-Motiv. Ein kleiner Spiderman auf vier Pfoten.