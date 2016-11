Zwickau ehrt erfolgreiche Athleten

erschienen am 22.11.2016



Rund 140 Sportlerinnen und Sportler sind gestern Abend im Haus der Sparkasse in Zwickau ausgezeichnet worden. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau, Pia Findeiß (SPD), hatte zur 23. Sportlerehrung geladen. Dabei erhielten unter anderem langjährige verdienstvolle Vereinsfunktionäre den Ehrenbrief der Stadt Zwickau. Erfolgreiche Sportler und Mannschaften wurden mit Sportplaketten in Gold, Silber oder Bronze entsprechend ihrer Leistung geehrt, die sie in den zurückliegenden zwölf Monaten erbracht hatten - darunter waren zahlreiche Deutsche Meister, einige Junioren-Europameister, Landes- und Mitteldeutsche Meister sowie weitere Medaillengewinner bei Wettbewerben auf bundesdeutscher und sächsischer Ebene. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Zwickau als Sportstadt eine Vielzahl von Ausnahmeathleten aufweisen kann. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich leisten die Zwickauer Sportvereine gute Nachwuchsarbeit", heißt es aus der Pressestelle des Rathauses. Insgesamt treiben aktuell mehr als 14.500 Menschen in über 100 Ver- einen Zwickaus Sport.