Lahti - oft ein windiger Wettstreit

WM in Lahti und sächsische Skisportler bilden eine Erfolgsgeschichte. Von Harry Glaß über Matthias Buse bis zu Jens Weißflog - im finnischen Skimekka gab es meist etwas zu feiern. Könnte das auch am Wetter liegen?

Von Thomas Prenzel

erschienen am 23.02.2017



Lahti. Wenn Reporter übers Wetter palavern oder sich selbst in den Mittelpunkt rücken, ist das meist kein gutes Zeichen, was den Einfallsreichtum betrifft. Die speziellen klimatischen Bedingungen in Lahti allerdings sind und waren es schon oft wert, darüber zu berichten - und das aus zwei Gründen. Zum einen spielt der Wind an den offen stehenden Salpausselkä-Schanzen eine große Rolle. Gestern gab es bereits wieder zu viel davon: Sämtliches Training auf der Normalschanze musste abgebrochen oder abgesagt werden. Zum anderen scheint die Luft, oder besser die Luftbewegung, besonders den sächsischen SkiAssen in Lahti ganz gut zu bekommen. Zumindest gab es bei Weltmeisterschaften reichlich Erfolge für Athleten aus Oberwiesenthal und Klingenthal. Und dies, weil hier ähnlich wie auch im Erzgebirge oder Vogtland mal ein kräftiger Wind bläst? Jens Weißflog, der bei der WM 1989 im finnischen Skimekka Gold und Silber gewann, erinnert sich noch: "Wir haben uns damals im Training fast jedem Wetter gestellt - oder mussten uns dem stellen. Es gab da so einen Spruch von Trainer Reinhard Heß, der gesagt hat: ,Auch wenn's nicht geht, wir probieren es mal'", erzählt der "Floh vom Fichtelberg". Und so tickte damals nicht nur die inzwischen verstorbene Trainerlegende aus Thüringen. "Wir hatten 1989 auf der Großschanze brutalen Rückenwind, auf der kleinen kam er frontal von vorn. Sicher kann es nicht schaden, wenn man unter solchen Bedingungen vorher mal trainiert hat."

Der heutige Hotelier Weißflog ist nur einer der in Lahti erfolgreichen WM-Starter aus Sachsen. Im selben Jahr holten die Kombinierer Bernd Blechschmidt, Ralph Leonhardt und Thomas Abratis Bronze. Bereits 1958 belegte der Klingenthaler Harry Glaß in der achtgrößten Stadt Finnlands hinter Helmut Recknagel WM-Rang vier. 20 Jahre später feierten die Sachsen Festspiele in Lahti: Im Langlauf stellten Marlies Rostock, Birgit Schreiber, Barbara Petzold und Christel Meinel die komplette Silberstaffel. In der Kombination gab es für Konrad Winkler und Uli Wehling Gold und Bronze. Vierter wurde Andreas Langer. Nur Rauno Miettinen durchbrach die Phalanx der Erzgebirger.

Einen Teamwettkampf gab es damals im Zweikampf nicht. Bei den Schanzenspezialisten wurde dieser als Demonstrationswettbewerb ausgetragen. Das siegreiche DDR-Quartett mit Harald Duschek, Jochen Danneberg sowie den Klingenthalern Henry Glaß und Matthias Buse besaß am Ende über 40 Zähler Vorsprung auf den Gastgeber, der mit Puikkonen, Törmänen, Kokkonen und Großschanzen-Weltmeister Räisänen alles andere als Laufkundschaft aufzubieten hatte.

Auf der Normalschanze sorgten Buse und Glaß mit Gold und Silber für Furore. Falko Weißpflog legte auf der großen Anlage mit Bronze nach. Der einstige Haudegen aus Kändler, der heute Sportkleidung vertreibt, erinnert sich an frühere Zeiten: "Egal, welches Wetter war, es gab keine Kompromisse, auch bei extremen Windverhältnissen konnten wir im Training nicht kneifen. Vielleicht sind wir so im Wettkampf etwas unbesorgter herangegangen und nervenstärker gewesen."

Heute sind zwar Windnetze an den Schanzen montiert, dennoch nimmt das "himmlische Kind" in Lahti immer noch mehr Einfluss auf die Weiten als anderswo. Medaillenhoffnung Andreas Wellinger weiß das, zumal das Skisprung-Nationalteam bereits im Sommer mit Blick auf die WM in der 120.000-Einwohner-Stadt trainierte: "Es ist typisch finnisch, eine windige Angelegenheit eben." Wer sich darauf einstellen kann, ist klar im Vorteil. Das heißt zum Beispiel, Negativerlebnisse schnell abzuhaken, wenn schlechte Verhältnisse tatsächlich der Grund dafür sind. Richard Freitag mag jedenfalls die Großschanze. Der Erzgebirger feierte auf dem Bakken einen seiner fünf Weltcupsiege. Über das hiesige Wetterglück oder -pech meint er nur lächelnd: "Wenn du gute Luft erwischst, kann es in Lahti richtig Spaß machen."

Langläufer Tim Tscharnke bangt um WM-Start - Katharina Hennig im Skiathlon gesetzt Bei den Langlauf-Sprintrennen im Freistil schickt der Deutsche Skiverband (DSV) heute zum WM-Auftakt vier Damen und zwei Herren an den Start. Neben den Spezialistinnen Sandra Ringwald und Hanna Kolb erhalten die Youngster Victoria Carl und Sofie Krehl eine Bewährungschance. Die 21 Jahre alte Sofie Krehl lag bei der U-23-WM in dieser Disziplin auf Medaillenkurs, kam in Soldier Hollow allerdings unverschuldet zu Fall. Nun soll es in Lahti ohne Sturz besser klappen. Carl nimmt den Sprint als Vorbereitung für ihre Hauptrennen. Die Oberwiesenthalerin Katharina Hennig ist für den Skiathlon am Sonnabend gesetzt. Die 20-Jährige hofft zudem auf einen Staffeleinsatz. Die Langlaufherren sind aktuell nur mit vier Athleten vor Ort. Sprintspezialist Sebastian Eisenlauer sowie Thomas Bing gehen heute an den Start. Tim Tscharnke plagt sich mit einem Infekt herum, kann momentan nur leicht trainieren und ist daheim in Thüringen geblieben. Er soll kommende Woche zur WM nachreisen, wenn es sein Gesundheitszustand zulässt, und zunächst einen Test absolvieren. Warum Janosch Brugger, der frischgebackene Junioren-Weltmeister aus Schluchsee, keine Bewährungschance mit Lerneffekt in Lahti erhält, erklärt der Sportliche Leiter Andreas Schlütter so: "Wir haben nicht so viele Pflänzchen, und die wenigen wollen wir groß kriegen. Wir versuchen Janosch systematisch aufzubauen. In diesem Sinne wäre eine solche Reizvorwegnahme nicht gut." Der Oberwiesenthaler Herren-Bundestrainer Janko Neuber ergänzte: "Das Niveau bei den Männern ist sehr hoch. Aber Janosch wird nach der WM im Weltcup seine Chance erhalten." (tp)