Lange und Mills/Clark Weltsegler des Jahres 2016

erschienen am 09.11.2016



Der Argentinier Santiago Lange (55) und die Britinnen Hannah Mills und Saskia Clark (28/37) sind die Weltsegler des Jahres 2016. Die drei Olympiasieger wurden auf einer Gala in Barcelona ausgezeichnet. Lange hatte nach überstandener Lungenkrebserkrankung mit seiner Partnerin Cecilia Carranza in Rio de Janeiro in der Nacra17-Klasse Gold gewonnen. Mills/Clark hatten im 470er triumphiert.