Langjähriger DTV-Präsident Borrmann gestorben

erschienen am 15.02.2017



Günter Borrmann, letzter Präsident des Deutschen Turnverbandes (DTV) der DDR, ist im Alter von 90 Jahren in seiner Heimatstadt Leipzig gestorben. Der Dekan der Fakultät für Sportmethodik an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig stand von 1970 bis 1990 an der Spitze des DTV.