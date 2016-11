Langlauf: Northug verzichtet auf Weltcupauftakt

erschienen am 23.11.2016



Der zweimalige Olympiasieger Petter Northug (Norwegen) wird nicht am Weltcupauftakt der Skilangläufer am Wochenende im finnischen Kuusamo teilnehmen. Dies teilte der 30-Jährige am Mittwoch mit. "Ich bin gesund, aber ich fühle mich nicht fit genug und habe nicht genügend Energie, um die optimale Leistung abzurufen", sagte Northug, der nun am ersten Dezemberwochenende in Lillehammer einsteigen möchte.