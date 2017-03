"Laptop-Trainer? Ich bin das Gegenteil"

Ein 31 Jahre alter Coach soll Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga halten. Gleichzeitig ist Domenico Tedesco in den Augen der Vereinsführung auch die Lösung für die Zeit nach dem Kampf um den Klassenerhalt. Schon für die morgige Partie gegen Karlsruhe will er an einer Stellschraube drehen.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 09.03.2017



Aue. Domenico Tedesco verlor keine Zeit. Noch bevor der 31-Jährige gestern offiziell als Trainer des FC Erzgebirge Aue vorgestellt wurde, hatte er am Vormittag eine nicht geplante Trainingseinheit angesetzt. "Er hat nicht lange gefackelt, sondern ist gleich in die Vorbereitung für das Spiel gegen Karlsruhe eingestiegen", sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt auf der kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Als der Nachfolger von Pavel Dotchev seine Analyse zum anstehenden Duell gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga vortrug, wurde deutlich, welcher Typ Trainer er ist. "Wir haben uns fünf Spiele der Karlsruher angeschaut", berichtete Tedesco - erst wenige Stunden im Amt. "Der KSC ist in jeder Partie leicht verändert aufgetreten: Mal im 4-3-3, mal im 4-2-3-1, mal haben sie auf den zweiten Ball gespielt, mal aggressiv gegengepresst, mal mit einer Dreierkette im Mittelfeld, mal mit einer flachen Vier."

Das klingt, als hätte der neue Coach der Veilchen das Trainer-Lehrbuch des Deutschen Fußball-Bundes verschluckt. Zwar wäre das eine Erklärung dafür, dass Tedesco die Fußballlehrer-Ausbildung als Lehrgangsbester mit der Note 1,0 abschloss. Aber als sogenannter Laptop-Trainer der neuen Generation, die mit Taktiken, Systemen und Daten den Fußball hochwissenschaftlich angehen, will er nicht gesehen werden. "Laptop-Trainer? Ich bin das Gegenteil", erklärte der verheiratete Familienvater. "Es ist nicht so, als käme hier einer mit einer 1,0 und will den Fußball neu erklären. Wenn man Spiele verliert, liegt das meist an ganz einfachen Dingen. Da braucht man kein Fußballlehrer sein, um diese zu erkennen."

Doch die Bestnote dürfte einen erheblichen Grund dafür ausgemacht haben, warum die Verantwortlichen den im Profifußball noch völlig unerfahrenen Trainer auf den Chefsessel gehoben haben. Leonhardt erklärte, man habe bei der Trainersuche nicht in Unterlagen geblickt, sondern lange, intensive Gespräche geführt. Dabei habe man gemerkt, dass Tedesco der passenden Mann sei. "Der Weiße Ritter, der uns in drei Monaten an der Linie rettet, kommt nicht. Da kann man nicht nur kurzfristig denken. Sonst wären wir ja blauäugig", begründete der 58 Jahre alte Vereinspräsident, warum die Wahl nicht auf einen erfahrenen Coach fiel, der bis zum Saisonende das Ruder übernimmt. Tedesco unterschrieb dementsprechend einen bis Ende Juli 2018 geltenden Vertrag, der auch im Falle eines Abstieges gültig ist.

Für den Deutschitaliener ging es zuletzt jedoch nur bergauf. Ohne nennenswerte aktive Karriere hatte er sich als Nachwuchstrainer durch die Jugendabteilung von Bundesligist VfB Stuttgart gearbeitet, bis er im Sommer 2015 die U-19-Junioren der TSG Hoffenheim übernahm. Gleichzeitig bestand er die Trainerausbildungen und zog ein Bachelorstudium zum Wirtschaftsingenieur sowie ein Masterstudium zum Innovationsmanager erfolgreich durch.

Ein Erfolgsrezept war dabei auch seine Mischung aus italienischen Wurzeln und deutschen Tugenden. "Die Lässigkeit der Italiener ist gar nicht so schlecht in einem so stressigen Alltag. Vom Deutschen habe ich Ehrgeiz und Disziplin", erklärte Tedesco, der in Rossano geboren wurde und als Dreijähriger mit seinen Eltern nach Deutschland zog. Er habe auch Angebote von anderen Vereinen erhalten, so der neue Veilchen-Coach, sich aber bewusst für dieses Projekt entschieden: "Mir wurde ein Konzept aufgezeigt, und das hat mich überzeugt. Ich habe mich von Beginn an wohlgefühlt."

Für das Wohlbefinden des Neuen dürfte jedoch die Partie gegen den Karlsruher SC entscheidend sein. Das Schlusslicht empfängt morgen, 18.30 Uhr im Erzgebirgsstadion den Tabellen-16. Mit einem Erfolg könnten die Lila-Weißen auf eben jenen Relegationsrang klettern. Von einem Sechs-Punkte-Spiel, bei dem man nicht nur selbst Zähler holt, sondern sie dem direkten Tabellennachbarn wegnimmt, wollte Tedesco nichts wissen. "Es gibt nur drei Punkte. Das Ziel wäre auch gegen den VfB Stuttgart, drei Zähler einzufahren. Wir wollen immer gewinnen - ganz unabhängig vom Gegner", sagte er. "Hinterher macht man gewisse Kompromisse aufgrund des Spielverlaufs: Zum Beispiel kann man nach dem Bielefeld-Spiel mit dem Remis wegen des frühen Rückstandes zufrieden sein."

Das 2:2 in Ostwestfalen hatte Tedesco von der Tribüne aus verfolgt. Fünf Partien seiner neuen Schützlinge habe er sich zusätzlich auf Video angeschaut. "Die Mannschaft hat einen brutalen Willen. Das habe ich auch in der Einheit heute Morgen gemerkt. Das Team ist intakt", so das Urteil des neuen Chefs. "Die Mannschaft ist ballsicher, fußballerisch sehr gut - die Handschrift von Pavel Dotchev ist erkennbar." Wie seine Handschrift aussehen wird? "Natürlich habe ich gewisse Ideen und Prinzipien, nach denen ich mich richte", antwortete er. "Trotzdem ist es enorm wichtig, die Spieler in den Vordergrund zu stellen. Das heißt: Wir müssen uns strategisch anhand des Könnens unserer Spieler aufstellen. Wir müssen sie so einbauen, dass ihre Stärken zum Tragen kommen." Ihm zur Seite stehen mit Robin Lenk als Co-, Max Urwantschky als Torwart- und Werner Schoupa als Athletik-Trainer die Assistenten, die auch schon Vorgänger Dotchev unterstützten. Angesprochen auf mögliche Änderungen in der Formation, gab sich der Novize wie ein Routinier - ließ sich nicht in die Karten blicken. "Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden", meinte er. Vor allem an einer Stellschraube will Tedesco in der kurzen Zeit mithilfe von vielen Gesprächen drehen: "Wir müssen die Köpfe freibekommen. Es gilt, nicht an Ergebnisse oder Tabellen zu denken, sondern aufgabenorientiert. Entscheidender Punkt ist: Der Gegner stellt uns immer wieder vor verschiedene Aufgaben, die müssen wir bewältigen - unabhängig vom Ergebnis." Soweit die Theorie. Ob sie auch im Profibereich erfolgreich ist, zeigt sich in den kommenden Wochen.