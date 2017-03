Last-Minute-Sieg gegen Milan: Juve klar auf Titelkurs

erschienen am 10.03.2017



Juventus Turin kommt seinem 33. Meistertitel in der Serie A immer näher. Im Duell der italienischen Renommierklubs besiegte Juve um Weltmeister Sami Khedira den AC Mailand mit 2:1 (1:1) und baute zum Auftakt des 28. Spieltags sein Polster auf Verfolger AS Rom zunächst auf elf Punkte aus.

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala verwandelte in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum glücklichen, aber insgesamt verdienten Sieg der Bianconeri.

Juventus war durch Bayern-Leihgabe Medhi Benatia nach einer halben Stunde in Führung gegangen und hatte das Spiel eindeutig im Griff, als Milan in Person des Kolumbianers Carlos Bacca (43.) ausglich.

Turbulent wurde es in der Schlussphase: Im Ringen um den Punktgewinn beim Serienmeister sah aufseiten Milans der frühere Bayern-Profi José Ernesto Sosa Gelb-Rot (90.+3). Dann erlaubte sich Mattia Di Sciglio ein folgenschweres Handspiel im eigenen Strafraum.