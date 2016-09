Laura Siegemund im Mixedfinale der US Open

erschienen am 07.09.2016



Tennisspielerin Laura Siegemund (28) greift im Mixed nach dem ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Die deutsche Nummer zwei aus Metzingen gewann an der Seite des Kroaten Mate Pavic (23) im Halbfinale der US Open gegen Chan Yung-Jan/Nenad Zimonjic (Taiwan/Serbien) 7:6 (7:5), 7:5.

Im Finale am Freitag (12.00 Uhr OZ/18.00 Uhr MESZ) treffen Siegemund und Pavic auf Coco Vandeweghe/Rajeev Ram. Die Amerikaner bezwangen die Wimbledonfinalisten Anna-Lena Gr├Ânefeld (Nordhorn) und Robert Farah (Kolumbien) 7:6 (7:4), 6:4. Die Sieger in New York kassieren gemeinsam 150.000 Dollar (ca. 133.400 Euro), die Zweitplatzierten d├╝rfen sich mit 70.000 Dollar (ca. 62.000 Euro) tr├Âsten.

Siegemund war im Einzel in der dritten Runde an der zweimaligen Turniersiegerin Venus Williams (USA) gescheitert. Im Doppel gab sie im Auftaktmatch mit Mona Barthel (Neum├╝nster) auf. Nach den Olympischen Spielen in Rio, wo sie das Viertelfinale im Einzel erreicht hatte, war Siegemund gesundheitlich angeschlagen nach New York gereist. Erst nach einer Woche in Flushing Meadows ging es ihr wieder besser.