Laut kicker: Wechsel von Rudy und Süle zu den Bayern fast fix

erschienen am 12.01.2017



Die Wechsel der beiden Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy (26) und Niklas Süle (21) vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim zu Rekordmeister Bayern München sind offenbar so gut wie perfekt. Nach Informationen des kicker haben sich Mittelfeldspieler Rudy (drei Jahre) und Innenverteidiger Süle (fünf Jahre) bereits auf Verträge mit den Bayern geeinigt. Beide sollen im Sommer an die Isar wechseln.

Während für Rudy keine Ablöse fällig wird, müssen die Münchner für Süle wohl über 20 Millionen Euro auf den Tisch legen. Die Hoffenheimer Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen erkennen lassen, dass sie sich mit den Abgängen ihrer beiden Leistungsträger bereits abgefunden haben.