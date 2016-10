Lebesson und Melek neue Tischtennis-Europameister

erschienen am 23.10.2016



Der Franzose Emmanuel Lebesson und Hu Melek aus der Türkei sind neue Tischtennis-Europameister im Einzel. Lebesson besiegte im Finale seinen Landsmann Simon Gauzy 4:1 und beendete als Nachfolger des in zweiten Runde gescheiterten Weltranglistensechsten Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) die 2010 begonnene Erfolgsserie der deutschen Herren mit fünf Einzel-Titeln in Serie. Auch Melek gewann durch einen 4:1-Endspielsieg gegen die ebenfalls aus China stammende Portugiesin Yu Fu erstmals den Titel.

Für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) bedeutet die Bronzemedaille für EM-Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) nach seiner Verletzungsaufgabe im Halbfinale gegen Gauzy die einzige Medaille in den Einzelkonkurrenzen. Bei den Damen waren die drei besten DTTB-Spielerinnen nur bis ins Viertelfinale gekommen.