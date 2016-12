Lee bleibt wohl Trainer der Eispiraten

erschienen am 19.12.2016



Crimmitschau. Zweitligist Eispiraten Crimmitschau plant offenbar eine Trennung von Trainer Chris Lee. Nach den beiden Niederlagen gegen die Lausitzer Füchse und beim SC Riessersee ist zuletzt im Fanlager die Kritik am 36-jährigen Übungsleiter gewachsen. Unter der Regie von Chris Lee hat die Mannschaft zuletzt 14 Auswärtsniederlagen in Folge in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) kassiert. Der Rückstand auf die Pre-Play-off-Plätze ist auf acht Punkte angewachsen. Die Eispiraten-Verantwortlichen um Geschäftsführer Jörg Buschmann haben gestern Abend keine Stellungnahme zur Trainerdiskussion abgegeben. Die Mannschaft hatte trainingsfrei und steht erst heute Vormittag wieder auf dem Eis. Chris Lee betreut die Eispiraten Crimmitschau seit August 2014. Er hat das Team in der abgelaufenen Saison in die Pre-Play-offs geführt. (hof)