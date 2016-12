Legende des Jahres: Muhammad Ali

erschienen am 19.12.2016



Am 3. Juni blieb die Sportwelt für einen Moment stehen. Muhammad Ali, der Jahrhundertboxer, der "Größte", starb im Alter von 74 Jahren in Scottsdale nach langem, schwerem Parkinson-Leiden.

Der Rumble in the Jungle gegen George Foreman, der Thrilla in Manila gegen Joe Frazier, sein Kampf gegen Rassismus und für die Schwachen, seine Unbeugsamkeit - Ali war schon zu Lebzeiten die größte Legende, die der Sport jemals hervorgebracht hat.

"Er war ein überragender Champion, der für das kämpfte, was richtig war", sagte US-Präsident Barack Obama. Tausende Sportler, Politiker und Fans würdigten Ali nach dessen Tod als Helden weit über den Sport hinaus.

Am 10. Juni nahmen Hunderttausende in Alis Geburtsstadt Louisville Abschied, unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton hielt eine bewegende Trauerrede: "Er hat sich für die ganze Menschheit eingesetzt." Alis langjähriger Promoter Don King sagte: "Ali wird niemals sterben, sein Spirit wird ewig leben."