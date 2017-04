Lehmann erwartet Bayern im Pokal "mit Wut im Bauch"

erschienen am 24.04.2017



Der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann rechnet mit einem giftigen Rekord-Cupgewinner Bayern München im Halbfinal-Schlager des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Borussia Dortmund. "Ich glaube, dass die Bayern nach diesem skandalösen Ausscheiden aus der Champions League, wo sie wirklich extrem benachteiligt wurden vom Schiedsrichter, mit Wut im Bauch antreten werden. Und das wird dann für Dortmund sehr schwer, da zu gewinnen", sagte der einstige BVB-Keeper im Rahmen eines PR-Termins des Greifarmherstellers Schunk in Hannover dem SID.

Fußball funktioniere auch "immer über Wahrscheinlichkeiten", sagte der 47-Jährige, "und dass Bayern fünfmal hintereinander nicht gewinnt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering".

Die Bayern hatten zuletzt beim Viertelfinal-Aus in der Königsklasse beide Spiele gegen Real Madrid verloren (1:2/2:4 n.V.) und in der Bundesliga gegen Leverkusen (0:0) sowie Mainz (2:2) unentschieden gespielt.