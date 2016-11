Leicester-Keeper Schmeichel mit Handbruch - Chance für Zieler

erschienen am 03.11.2016



Das Verletzungspech von Stammkeeper Kasper Schmeichel verschafft Nationaltorwart Ron-Robert Zieler die nächste Bewährungschance beim englischen Fußball-Meister Leicester City. Wie die Foxes am Donnerstag mitteilten, hat sich Schmeichel im Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen (0:0) am Mittwoch in der ersten Halbzeit die Hand gebrochen.

Der 29 Jahre alte Däne, der trotz der Blessur durchspielte, wird damit mehrere Wochen ausfallen und ab dem Aufeinandertreffen mit West Bromwich Albion am Sonntag (17.30 Uhr) von Zieler verteten.

Der 27-Jährige hatte nach seinem Wechsel von Hannover 96 nach Leicester im Sommer Schmeichel nicht verdrängen können und nur in drei Ligaspielen den verletzten Meistertorwart ersetzt. Zuletzt war Zieler nicht mehr in die DFB-Auswahl berufen worden.