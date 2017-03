Leichtathleten starten überzeugend in Hallen-EM

erschienen am 03.03.2017



Die deutschen Medaillenhoffnungen Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) und Cindy Roleder (Halle) liegen bei der Hallen-EM in Belgrad auf Kurs. Die beiden derzeit besten Hürdensprinterinnen Europas überzeugten bereits im Vorlauf und qualifizierten sich am Freitagmittag souverän für das Halbfinale (16.30 Uhr). Der Endlauf findet am Abend (19.55 Uhr) statt.

Die deutsche Meisterin Dutkiewicz kam in ihrem Vorlauf in sehr starken 7,86 Sekunden als Erste ins Ziel, Freiluft-Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Roleder siegte in ihrem Rennen mit 7,98 Sekunden. Die dritte deutsche Starterin Ricarda Lobe (Mannheim/8,07) machte das deutsche Halbfinal-Trio perfekt.

Überzeugende Leistungen lieferten auch die deutschen Dreispringerinnen ab. Die deutsche Meisterin Jenny Elbe (Dresden) erreichte mit 14,27 Metern die beste Weite aller Starterinnen. Kristin Gierisch (Chemnitz), Zweite der Hallen-WM 2016, sprang nur einen Zentimeter kürzer. Neele Eckhardt (Göttingen/13,22) verpasste dagegen das Finale am Samstag (17.50 Uhr).

In Abwesenheit der schwangeren Welt- und Europameisterin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) erreichte Claudine Vita (Neubrandenburg) mit 17,83 m als Dritte das Kugelstoß-Finale am späten Freitagnachmittag (17.35 Uhr). U20-Weltmeisterin Alina Kenzel (Waiblingen) schied dagegen mit 16,79 m aus.

Der deutsche Hallen-Meister Julian Howard (Karlsruhe) schaffte mit 7,88 als Sechster die Qualifikation für das Weitsprung-Finale am Samstag (19.32 Uhr). Über 400 m qualifizierte sich die deutsche Meisterin Lara Hoffmann (Köln) mit 53,65 Sekunden für das Halbfinale am Freitagnachmittag (17.45 Uhr).

Der deutsche Meister Robert Farken (Leipzig) erreichte über 800 m in 1:48,06 Minuten genauso die nächste Runde (Samstag/19.25 Uhr) wie die 3000-m-Läuferinnen Alina Reh (Ulm) und Hanna Klein (Schorndorf) das Finale am Sonntag (16.30 Uhr).