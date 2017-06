Leichtathlethik: Jungfleisch und Klosterhalfen schaffen WM-Norm

erschienen am 03.06.2017



Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) und Mittelstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) haben zwei Monate vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) die WM-Norm erfüllt.

Klosterhalfen blieb in Pfungstadt über 800 Meter mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:59,65 Minuten klar unter der Norm von 2:01,00 Minuten. Die 20-Jährige, in diesem Jahr Silbermedaillengewinnerin bei der Hallen-EM in Belgrad über 1500 Meter, hatte im Mai bereits die WM-Norm über 5000 Meter deutlich unterboten.

Jungfleisch meisterte beim Hochsprung-Meeting in Sinn als Tagesbeste die Norm von 1,94 Metern im zweiten Anlauf. Auf den Plätzen landeten Levern Spencer (St. Lucia/1,87 m) und die Berlinerin Jossie Graumann (1,84 m).