Leichtathletik: Fraser-Pryce verpasst WM wegen Schwangerschaft

erschienen am 08.03.2017



Jamaikas Sprint-Star Shelly-Ann Fraser-Pryce ist schwanger und wird aller Voraussicht nach die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August) verpassen. Die zweimalige 100-m-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin verkündete die frohe Botschaft am Mittwoch via Instagram. "Ein neues Kapitel wartet. Hallo, Mutterfreuden!", schrieb die 30-Jährige.

Fraser-Pryce gab zwar keinen zu erwartenden Geburtstermin an, bis zum WM-Auftakt sind es allerdings weniger als fünf Monate.